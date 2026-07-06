كأس العالم - بيكفورد: أظهرنا شخصية قوية في مباراة لا تصدق.. وتجربة أزتيكا تحدث مرة في العمر

أعرب جوردان بيكفورد حارس مرمى منتخب إنجلترا عن سعادته الكبيرة بعد الفوز، مؤكدا أن المباراة كانت مليئة بالمشاعر وأظهرت شخصية الفريق.

جوردان بيكفورد النادي : إيفرتون إنجلترا

وحسم منتخب إنجلترا تأهله إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم بعد التغلب على المكسيك في مباراة مثيرة شهدت خمسة أهداف، رغم تسلح المكسيك بأفضلية الأرض والجمهور.

وتغلب منتخب إنجلترا على المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة شهدت طرد وركلتي جزاء.

وقال بيكفورد في تصريحات لـ بي بي سي: "ما حدث كان لا يصدق، وهناك الكثير من المشاعر والإيجابيات، والفريق أظهر صلابة وشخصية قوية رغم أن الأداء لم يكن مثاليا في كل الأوقات".

وتابع "المباراة كانت مليئة بالإثارة حتى اللحظات الأخيرة، وهو ما يعبر عن كرة القدم، وذلك يعكس ترابط الفريق وأنها كانت ليلة خاصة".

أما عن تألقه "أقدم ما أطمح إليه من تصديات في اللحظات الحاسمة، والتعامل مع الكرات العرضية، وأسعى دائما للتطور".

وأضاف "التألق في اللحظات الكبيرة هدفي، خاصة بصفتي أحد أكثر اللاعبين خبرة في الفريق، وعليّ تحمل المسؤولية عند الحاجة".

وشدد "تلك اللحظات لن تتكرر كثيرا في كرة القدم، اللعب في ملعب أزتيكا تجربة تحدث مرة واحدة في العمر".

وواصل "اللاعبون أظهروا روحا قتالية وحققوا الفوز رغم صعوبة اللقاء".

واختتم تصريحاته "بالتأكيد ألعب من أجل الفريق، والأهم هو تحقيق الفوز والاستمرار في التقدم نحو المرحلة التالية".

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة النرويج في ربع نهائي كأس العالم، بعد أن أقصى الأخير، منتخب البرازيل.

وتقدم جود بيلينجهام لمنتخب إنجلترا بهدفين في 99 ثانية بالدقيقتين 36 و38، بينما قلص خوليان كوينونيس النتيجة بهدف أول للمكسيك في الدقيقة 42.

وشهدت الدقيقة 54 تسجيل حالة طرد مباشر لجاريل كوانساه مدافع إنجلترا بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

ورغم الطرد سجل هاري كين الهدف الثالث في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، لكن سرعان ما قلص راؤول خيمينيز الفارق بهدف ثاني للمكسيك في الدقيقة 69 من ركلة جزاء أيضا.

ويتأهل منتخب إنجلترا لربع نهائي كأس العالم للنسخة الثالثة على التوالي، منذ خروجه من دور المجموعات في نسخة 2014.

ويبحث منتخب الأسود الثلاثة عن اللقب الغائب منذ 60 عاما، إذ يعود التتويج الوحيد في 1966.

نجح جود بيلينجهام في فك شفرة مرمى منتخب المكسيك خلال بطولة كأس العالم.

وسجل بيلينجهام هدفين في المكسيك خلال 99 ثانية فقط.

وبعد أن حافظ منتخب المكسيك على نظافة شباكه في أول 4 مباريات بالبطولة نجح بيلينجهام في تسجيل هدفين بالشوط الأول بين الفريقين في ثمن النهائي.

وافتتح بيلينجهام التسجيل في الدقيقة 36 أي بعد 396 من الشباك النظيفة لمنتخب المكسيك.

ولم ينتظر بيلينجهام كثيرا لتسجيل الهدف الثاني إذ نجح في إضافة هدف جديد بعد 99 ثانية فقط.

وبات بيلينجهام ثاني لاعب إنجليزي يسجل ثنائية في دور الـ 16 من كأس العالم منذ جاري لينيكر ضد باراجواي في يونيو 1986.