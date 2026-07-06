كأس العالم - بيلينجهام: منتخب إنجلترا كان سينهار في الماضي.. وأجواء المكسيك الأفضل

يؤمن جود بيلينجهام أن منتخب إنجلترا كان سينهار بعد الطرد في الماضي، لكن الفريق تماسك حتى النهاية.

جود بيلينجهام النادي : ريال مدريد إنجلترا

وأعرب بيلينجهام عن سعادته بالأجواء في المكسيك رغم الاستقبال العدائي من الجماهير.

وحسم منتخب إنجلترا تأهله إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم بعد التغلب على المكسيك في مباراة مثيرة شهدت خمسة أهداف، رغم تسلح المكسيك بأفضلية الأرض والجمهور.

وتغلب منتخب إنجلترا على المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة شهدت طرد وركلتي جزاء.

وقال جود بيلينجهام عبر بي بي سي: "من الصعب وصف كل شيء، كيفية دفاعنا عن منطقة جزائنا بعشرة لاعبين، وكيف كنا حاسمين داخل منطقة جزائهم، لحظات ضغط هائلة".

وتابع "في الماضي وأنا طفل، ربما كان المنتخب الإنجليزي سينهار، لكننا تماسكنا حتى الثانية الأخيرة، اللاعبون البدلاء والأساسيون بذلوا قصارى جهدهم وقدموا كل شيء، هذا هو جوهر الفريق".

وشدد "هذه هي الأجواء الأفضل على الإطلاق التي شاهدتها في مسيرتي الدولية، هذا البلد، كدولة كروية - يقصد المكسيك - رائع، الاستقبال الذي حظينا به عند وصولنا من الطائرة رغم أنه كان عدائيا لكن كان من الرائع أن نرى مدى شغف بلد بفريقه".

أما عن قرارات التحكيم فأجاب "هذا ما حدث، هم بشر أيضا ومن السهل أن أقول أخطاء لكنهم بشر، ارتكبنا أخطاء أكثر منهم بكثير، ولا داعي للقلق من ذلك لقد تأهلنا بالفعل".

وأضاف "مازلنا نركز على كل مباراة على حدة، في النهاية هو مجرد فوز في ثمن النهائي، النرويج تمثل تهديدا مختلفا، بعض اللاعبين نعرفهم جيدا وبعضهم من الطراز العالمي، علينا أن نكون مستعدين".

واختتم بيلينجهام تصريحاته "إذا لم تستمتع بليلة كهذه، ولو لليلة واحدة، فلا أعرف ما قيمتها إذا".

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة النرويج في ربع نهائي كأس العالم، بعد أن أقصى الأخير، منتخب البرازيل.

وتقدم جود بيلينجهام لمنتخب إنجلترا بهدفين في 99 ثانية بالدقيقتين 36 و38، بينما قلص خوليان كوينونيس النتيجة بهدف أول للمكسيك في الدقيقة 42.

وشهدت الدقيقة 54 تسجيل حالة طرد مباشر لجاريل كوانساه مدافع إنجلترا بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

ورغم الطرد سجل هاري كين الهدف الثالث في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، لكن سرعان ما قلص راؤول خيمينيز الفارق بهدف ثاني للمكسيك في الدقيقة 69 من ركلة جزاء أيضا.

ويتأهل منتخب إنجلترا لربع نهائي كأس العالم للنسخة الثالثة على التوالي، منذ خروجه من دور المجموعات في نسخة 2014.

ويبحث منتخب الأسود الثلاثة عن اللقب الغائب منذ 60 عاما، إذ يعود التتويج الوحيد في 1966.

نجح جود بيلينجهام في فك شفرة مرمى منتخب المكسيك خلال بطولة كأس العالم.

وسجل بيلينجهام هدفين في المكسيك خلال 99 ثانية فقط.

وبعد أن حافظ منتخب المكسيك على نظافة شباكه في أول 4 مباريات بالبطولة نجح بيلينجهام في تسجيل هدفين بالشوط الأول بين الفريقين في ثمن النهائي.

وافتتح بيلينجهام التسجيل في الدقيقة 36 أي بعد 396 من الشباك النظيفة لمنتخب المكسيك.

ولم ينتظر بيلينجهام كثيرا لتسجيل الهدف الثاني إذ نجح في إضافة هدف جديد بعد 99 ثانية فقط.

وبات بيلينجهام ثاني لاعب إنجليزي يسجل ثنائية في دور الـ 16 من كأس العالم منذ جاري لينيكر ضد باراجواي في يونيو 1986.