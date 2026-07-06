كأس العالم - موعد مباراة إنجلترا ضد النرويج.. والقناة الناقلة وتاريخ المواجهات

تحددت ثاني مباريات ربع نهائي كأس العالم 2028 بمواجهة أوروبية تجمع منتخبا إنجلترا ضد النرويج.

وتأهل منتخب النرويج بفضل فوز رائع على البرازيل بنتيجة 2-1.

فيما فاز منتخب إنجلترا بشق الأنفس على المكسيك أحد المستضيفين بنتيجة 3-2.

ووصل منتخب النرويج لدور الـ 16 بفضل فوزه على كوت ديفوار 2-1، فيما فازت إنجلترا في دور الـ 32 على الكونغو الديمقراطية بنفس النتيجة.

وستشهد المواجهة لقاء ناري يجمع إرلينج هالاند صاحب الـ 7 أهداف مع هاري كين الذي سجل 6 أهداف حتى الآن.

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موعد مباراة إنجلترا ضد النرويج والقناة الناقلة

تقام المباراة على ملعب هارد روك في ميامي.

وتبدأ المباراة في الثانية عشر صباح يوم الأحد المقبل 12 يوليو.

ويذاع اللقاء على قنوات بي إن سبورتس ماكس 1 و2 و3 و4.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة في نصف النهائي مع منتخب من الأرجنتين ومصر وسويسرا وكولومبيا.



































































تاريخ المواجهات

سيكون اللقاء المقبل هو الأول في بطولة كبرى بين النرويج وإنجلترا.

والتقى المنتخبان في 12 مباراة سابقة حققت إنجلترا الفوز في 7 وتعادلا في 3 وفازت النرويج مرتين.