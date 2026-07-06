كأس العالم - موعد مباراة إنجلترا ضد النرويج.. والقناة الناقلة وتاريخ المواجهات

الإثنين، 06 يوليه 2026 - 06:43

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي إنجلترا بعد التأهل

تحددت ثاني مباريات ربع نهائي كأس العالم 2028 بمواجهة أوروبية تجمع منتخبا إنجلترا ضد النرويج.

وتأهل منتخب النرويج بفضل فوز رائع على البرازيل بنتيجة 2-1.

فيما فاز منتخب إنجلترا بشق الأنفس على المكسيك أحد المستضيفين بنتيجة 3-2.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - هالاند: لم أحلم بهذا من قبل أقوى من الضجيج كأس العالم - بعد 396 دقيقة.. بيلينجهام يُنهي نظافة شباك المكسيك في 99 ثانية كأس العالم - بوكيتينو: يجب الاحتفال بقرار بالوجون.. ومنتخب أمريكا من تضرر

ووصل منتخب النرويج لدور الـ 16 بفضل فوزه على كوت ديفوار 2-1، فيما فازت إنجلترا في دور الـ 32 على الكونغو الديمقراطية بنفس النتيجة.

وستشهد المواجهة لقاء ناري يجمع إرلينج هالاند صاحب الـ 7 أهداف مع هاري كين الذي سجل 6 أهداف حتى الآن.

موعد مباراة إنجلترا ضد النرويج والقناة الناقلة

تقام المباراة على ملعب هارد روك في ميامي.

وتبدأ المباراة في الثانية عشر صباح يوم الأحد المقبل 12 يوليو.

ويذاع اللقاء على قنوات بي إن سبورتس ماكس 1 و2 و3 و4.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة في نصف النهائي مع منتخب من الأرجنتين ومصر وسويسرا وكولومبيا.

تاريخ المواجهات

سيكون اللقاء المقبل هو الأول في بطولة كبرى بين النرويج وإنجلترا.

والتقى المنتخبان في 12 مباراة سابقة حققت إنجلترا الفوز في 7 وتعادلا في 3 وفازت النرويج مرتين.

إنجلترا كأس العالم النرويج موعد مباراة إنجلترا ضد المكسيك
نرشح لكم
كأس العالم - كين: كانت مباراة مجنونة ضد المكسيك.. ودعم الجماهير لا يصدق كأس العالم - توخيل: هذه هي العقلية الصحيحة.. وفخور بما حققه الفريق كأس العالم - أجيري: لا أستطيع لوم فريقي.. ولا مجال للأخطاء في هذا المستوى كأس العالم - جوردون: مواجهة المكسيك كانت اختبارا حقيقيا لنا كأس العالم - تقرير: إصابة خطيرة لـ هندرسون خلال احتفالات لاعبي إنجلترا بالتأهل كأس العالم - بيلينجهام: منتخب إنجلترا كان سينهار في الماضي.. وأجواء المكسيك الأفضل كأس العالم - للمرة الثالثة.. بيلينجهام رجل مباراة إنجلترا ضد المكسيك كأس العالم – بداية ثورة؟ من هو الروبوت "أطلس" الذي ظهر في مباراة النرويج ضد البرازيل
أخر الأخبار
كأس العالم - كين: كانت مباراة مجنونة ضد المكسيك.. ودعم الجماهير لا يصدق 5 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - توخيل: هذه هي العقلية الصحيحة.. وفخور بما حققه الفريق 15 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - أجيري: لا أستطيع لوم فريقي.. ولا مجال للأخطاء في هذا المستوى 21 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - جوردون: مواجهة المكسيك كانت اختبارا حقيقيا لنا 29 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - تقرير: إصابة خطيرة لـ هندرسون خلال احتفالات لاعبي إنجلترا بالتأهل 40 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - بيلينجهام: منتخب إنجلترا كان سينهار في الماضي.. وأجواء المكسيك الأفضل 52 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - للمرة الثالثة.. بيلينجهام رجل مباراة إنجلترا ضد المكسيك 56 دقيقة | في المونديال
كأس العالم – بداية ثورة؟ من هو الروبوت "أطلس" الذي ظهر في مباراة النرويج ضد البرازيل ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - مصر (1) 4-2 (1) أستراليا.. إلى دور الــــــــــــــــــــــــــــ 16 2 كأس العالم - مصر ضد الأرجنتين.. جميع مواعيد مباريات دور الـ16 3 تشكيل كأس العالم - صلاح أساسي مع منتخب مصر ضد أستراليا.. وكريم حافظ ظهير أيسر 4 كأس العالم - بابي جاي: أتوقف عن اللعب مع منتخب السنغال لحين رحيل الجهاز الفني