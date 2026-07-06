حسم منتخب إنجلترا تأهله إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم بعد التغلب على المكسيك في مباراة مثيرة شهدت خمسة أهداف، رغم تسلح المكسيك بأفضلية الأرض والجمهور.

وتغلب منتخب إنجلترا على المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة شهدت طرد وركلتي جزاء.

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة النرويج في ربع نهائي كأس العالم، بعد أن أقصى الأخير، منتخب البرازيل.

وتقدم جود بيلينجهام لمنتخب إنجلترا بهدفين في 99 ثانية بالدقيقتين 36 و38، بينما قلص خوليان كوينونيس النتيجة بهدف أول للمكسيك في الدقيقة 42.

وشهدت الدقيقة 54 تسجيل حالة طرد مباشر لجاريل كوانساه مدافع إنجلترا بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

ورغم الطرد سجل هاري كين الهدف الثالث في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، لكن سرعان ما قلص راؤول خيمينيز الفارق بهدف ثاني للمكسيك في الدقيقة 69 من ركلة جزاء أيضا.

ويتأهل منتخب إنجلترا لربع نهائي كأس العالم للنسخة الثالثة على التوالي، منذ خروجه من دور المجموعات في نسخة 2014.

ويبحث منتخب الأسود الثلاثة عن اللقب الغائب منذ 60 عاما، إذ يعود التتويج الوحيد في 1966.

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أقوى من الضجيج

هزم منتخب إنجلترا، ضجيج جماهير وفريق المكسيك وتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم.

وانتشرت مقاطع فيديو لجماهير المكسيك خارج محيط مقر إقامة منتخب إنجلترا في المكسيك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

وأطلق جمهور المكسيك الألعاب النارية بجانب ضجيج الأهازيج لحرمان بعثة منتخب إنجلترا من الراحة قبل المواجهة المرتقبة.

واستمر ضجيج جمهور المكسيك على ملعب أزتيكا الذي احتضن المباراة وتسلح الفريق بأفضلية الأرض والجمهور.

ولعب منتخب إنجلترا واحدة من أفضل مبارياته في كأس العالم تاريخيا ليتأهل ويكن "أقوى من الضجيج".

بيلينجهام يكسر الصمود

نجح جود بيلينجهام في فك شفرة مرمى منتخب المكسيك خلال بطولة كأس العالم.

وسجل بيلينجهام هدفين في المكسيك خلال 99 ثانية فقط.

وبعد أن حافظ منتخب المكسيك على نظافة شباكه في أول 4 مباريات بالبطولة نجح بيلينجهام في تسجيل هدفين بالشوط الأول بين الفريقين في ثمن النهائي.

وافتتح بيلينجهام التسجيل في الدقيقة 36 أي بعد 396 من الشباك النظيفة لمنتخب المكسيك.

ولم ينتظر بيلينجهام كثيرا لتسجيل الهدف الثاني إذ نجح في إضافة هدف جديد بعد 99 ثانية فقط.

وبات بيلينجهام ثاني لاعب إنجليزي يسجل ثنائية في دور الـ 16 من كأس العالم منذ جاري لينيكر ضد باراجواي في يونيو 1986.

كين الاستثنائي

صنع هاري كين هدفا وسجل آخر في انتصار إنجلترا على المكسيك.

ورفع هاري كين رصيده إلى ستة أهداف في كأس العالم بالنسخة الجارية، بينما رفع رصيده بشكل عام إلى 14 هدفا.

وعادل كين رقم جيرد مولر في ترتيب الهدافين التاريخيين لكأس العالم.

ويفصل كين هدفا واحدا عن معادلة كل من رونالدو وميروسلاف كلوزة.

بينما يستمر ليونيل ميسي في الصدارة برصيد 20 هدفا ويليه كيليان مبابي بـ 19 هدفا.

كوينونيس يواصل التألق

رغم الخسارة نجح كوينونيس في كتابة تاريخ جديد مع منتخب المكسيك.

وسجل كوينونيس هدفا للمكسيك أمام إنجلترا ليساهم في 5 أهداف خلال 5 مباريات خاضهم في البطولة.

ونجح كوينونيس في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدف آخر.

وبات خوليان أول لاعب مكسيكي يساهم في 5 أهداف خلال كأس العالم.

وصف المباراة

بدأت المباراة سريعة وشهدت بطاقة صفراء مبكرة لديكلان رايس في الدقيقة الثانية.

وأنقذ جوردان بيكفورد في الدقيقة 15 هدفا محققا من رأسية خيمينيز.

وباغت أنتوني جوردون دفاعات المكسيك بتسديدة رائعة في الدقيقة 26 لكن تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

وفي دقيقتين مجنونتين نجح بيلينجهام في تسجيل الهدفين 36 و38 الأولى من عرضية بوكايو ساكا والثانية من عرضية أرضية من هاري كين.

وأشعر كوينونيس المباراة بتسجيل هدف أول للمكسيك في الدقيقة 42 بعد متابعة لتصدي بيكفورد.

وسدد خيمينيز كرة قوية في الدقيقة 46 لكن مرت بجوار القائم.

وأنقذ بيكفورد مرماه من هدف محقق في الدقيقة 48 ليمنع التعادل ويحول الكرة لركنية.

وفي الشوط الثاني أنقذ القائم مرمى المكسيك من هدف ثالث كاد أن يقتل المباراة.

وتعرض جاريل كوانساه للطرد في الدقيقة 54 بعد اللجوء لتقنية الفيديو بسبب تدخل قوي على قدم منافسه.

ورغم الطرد تحصل منتخب إنجلترا على ركلة جزاء في الدقيقة 58 بعد عرقلة جوردون.

ونجح كين بثبات في تسجيل ثالث أهداف إنجلترا عقب تسديدة قوية في الدقيقة 60.

واستمر جنون اللقاء بعدما تحصلت المكسيك على ركلة جزاء في الدقيقة 68 عقب العودة لتقنية الفيديو.

ونجح راؤول خيمينيز في إضافة ثاني أهداف المكسيك في الدقيقة 69 بتسديدة على يمين بيكفورد.

وضغط منتخب المكسيك بكامل خطوطه في آخر 20 دقيقة وسط تراجع تام من إنجلترا.

لكن فشل لاعبو المكسيك في إدراك التعادل، ليحسم منتخب إنجلترا بطاقة التأهل.

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة النرويج في ربع نهائي كأس العالم، بعد أن أقصى الأخير، منتخب البرازيل.