كأس العالم - بوكيتينو: يجب الاحتفال بقرار بالوجون.. ومنتخب أمريكا من تضرر

يرغب ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لـ منتخب أمريكا أن يحتفل الجميع بقرار تعليق إيقاف فولارين بالوجون مهاجمه قبل لقاء بلجيكا.

ويستعد منتخب بلجيكا لمواجهة أمريكا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026 فجر الثلاثاء.

ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لـ منتخب أمريكا خلال المؤتمر الصحفي: "أعتقد أن كل من يهتم بالرياضة بتمعن ويؤمن بالأخلاق والنزاهة يجب أن يحتفل بهذا القرار".

وأضاف "إذا كان هناك من تضرر فهو نحن، لعبنا بـ 10 لاعبين لمدة 35 دقيقة ضد البوسنة في مباراة إقصائية بكأس العالم، القرار كان ظالما".

وتابع "في النهاية، لسنا ضحايا، لكننا لسنا الأشرار في هذه القصة أيضا".

وأوضح "قرار الحكم كان عادلا لكن لا يستوجب الطرد، 99.9% من مجتمع كرة القدم - أجمعوا على أنها عقوبة غير عادلة".

وأكمل "بالنسبة لي، لا يوجد جدل كبير هنا، أتفهم وجهة نظر بلجيكا ورأي رودي جارسيا مدربهم. أتفهم لماذا يخلط الناس بين القضايا، فالناس يفعلون ذلك دائما، لأن هناك غالبا أجندة لخلط الأمور، لكن في هذه الحالة، لا أعتقد أن هذا صحيح".

وردا على إمكانية الدفع ببالوجون في اللقاء أساسيا أجاب: "قوتنا في الـ 26 لاعبا، ربما أقرر إبقاءه على مقاعد البدلاء، من يدري؟".

وأتم "هناك أحداث سابقة تم فيها تعليق العقوبات أو تأجيلها. لهذا السبب لا أفهم سبب استغراب أي شخص؛ حدث هذا من قبل. ليس الأمر كما لو كان حدثا استثنائيا يحدث لنا وحدنا؛ وأنا سعيد ومرتاح".

ماذا حدث؟

تعرض بالوجون للطرد خلال لقاء البوسنة بسبب تدخل قوي على قدم طارق مهروموفيتش لاعب البوسنة ببطاقة حمراء مباشرة عقب مطالعة الحكم لتقنية الفيديو.

بالتالي كان منتظرا أن يغيب اللاعب عن مباراة بلجيكا في ثمن النهائي بسبب الإيقاف.

عقب اللقاء ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" فإن مسؤول من فيفا أخبرهم أنه "لا يحق لأي منتخب تقديم استئناف للاعتراض على طرد لاعب في كأس العالم".

لكن قبل 24 ساعة من اللقاء أصدرت اللجنة التأديبية لفيفا قرار بتعليق إيقاف مهاجم أمريكا وهدافها برصيد 3 أهداف في كأس العالم 2026.

وأشار الصحفي بن جاكوبس أن البيت الأبيض أجرى اتصالا مباشرا مع فيفا ليطلب من إنفانتينو مراجعة البطاقة الحمراء.

ثم كتب دونالد ترامب رئيس أمريكا عبر حسابه على موقع تروث سوشيال: "شكرا فيفا على فعل الأمر الصحيح، وتصحيح ظلم كبير".

وقال مصدر من فيفا لجاكوبس، إن أي نفوذ من البيت الأبيض لا يمكن أن يؤثر على القرار، نظرا للصلاحيات التي تمنحها المادة 27 وكذلك لاستقلالية اللجنة التأديبية التي أصدرت القرار.

ويستعد منتخب أمريكا لمواجهة بلجيكا غدا الإنثين في دور الـ 16 من كأس العالم 2026.