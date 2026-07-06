كأس العالم - بعد 396 دقيقة.. بيلينجهام يُنهي نظافة شباك المكسيك في 99 ثانية

نجح جود بيلينجهام في فك شفرة مرمى منتخب المكسيك خلال بطولة كأس العالم.

جود بيلينجهام النادي : ريال مدريد إنجلترا

وسجل بيلينجهام هدفين في المكسيك خلال 99 ثانية فقط.

وبعد أن حافظ منتخب المكسيك على نظافة شباكه في أول 4 مباريات بالبطولة نجح بيلينجهام في تسجيل هدفين بالشوط الأول بين الفريقين في ثمن النهائي.

وافتتح بيلينجهام التسجيل في الدقيقة 36 أي بعد 396 من الشباك النظيفة لمنتخب المكسيك.

ولم ينتظر بيلينجهام كثيرا لتسجيل الهدف الثاني إذ نجح في إضافة هدف جديد بعد 99 ثانية فقط.

وسجل بيلينجهام 70% من أهدافه مع منتخب إنجلترا في بطولات كبرى.

إذ نجح لاعب الوسط من تسجيل 7 من أهدافه الـ 10 في بطولات كبرى.

وبات بيلينجهام ثاني لاعب إنجليزي يسجل ثنائية في دور الـ 16 من كأس العالم منذ جاري لينيكر ضد باراجواي في يونيو 1986.

وانتهى الشوط الأول المثير بين إنجلترا والمكسيك بتقدم الإنجليز بهدفين مقابل هدف واحد.