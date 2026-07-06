كأس العالم - حقق رقما منذ 1998.. هالاند رجل مباراة النرويج ضد البرازيل

حصل إرلينج هالاند على جائزة رجل مباراة النرويج ضد البرازيل في دور الـ 16 من كأس العالم 2026.

وقاد هالاند فريقه للوصول لربع النهائي لأول مرة في تاريخه بعد تسجيل ثنائية ضد البرازيل.

وأصبح صاحب القميص رقم 9 ثامن لاعب يسجل هدفين أو أكثر ضد البرازيل في دور إقصائي من كأس العالم.

كما بات أول لاعب أوروبي يسجل في أول 4 مباريات له في كأس العالم بعد كريستيان فييري في 1998.

ويسجل هالاند هدفا لكل 14.1 لمسة في كأس العالم بواقع 7 أهداف من 99 لمسة كأفضل معدل في كأس العالم منذ 1966.

وخلال اللقاء سدد هالاند 4 كرات 3 منها على المرمى سجل ثنائية، كما مرر الكرة 12 مرة بشكل صحيح من أصل 13.

ولمس هالاند الكرة 30 مرة طيلة 90 دقيقة وفاز بـ 4 صراعات هوائية من أصل 4، وأكمل 3 تدخلات دفاعية.

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سجل إرلينج هالاند ثنائية النرويج، فيما سجل نيمار هدف البرازيل الوحيد.

ولأول مرة يتأهل منتخب النرويج إلى ربع نهائي كأس العالم بعدما كان الإنجاز الأبرز هو الوصول لدور الـ 16 في 1938 و1998.

وأصبح منتخب النرويج أقل فريق يحقق فوز في دور إقصائي بكأس العالم بأقل نسبة استحواذ إذ بلغت 34% فقط أمام البرازيل.

وودع منتخب البرازيل كأس العالم لأول مرة من دور الـ 16 منذ نسخة 1990.

وجاءت آخر 7 هزائم للبرازيل في الأدوار الإقصائية أمام منتخبات أوروبية.

وسيلتقي منتخب النرويج مع الفائز من مباراة المكسيك ضد إنجلترا في ربع النهائي يوم الأحد المقبل في ميامي بأمريكا.