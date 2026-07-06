مباشر كأس العالم - المكسيك (1)-(2) إنجلترا.. التعادل يضيع
الإثنين، 06 يوليه 2026 - 03:56
كتب : FilGoal
يلعب منتخب المكسيك أمام إنجلترا ضمن منافسات دور الـ 16.
ويصعد الفائز من المباراة لمواجهة النرويج في ربع النهائي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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ق46 خيمينيز يهدر التعادل بتسديدة بجوار القائم
ق42 جووووووووول اشتعال المباراة
ق38 جووووول بيلينجهام مجددا
ق36 جوووووول بيلينجهام
ق26 تسديدة من جوردون لكن في يد حارس المرمى
ق15 بيكفورد ينقذ هدفا محققا من رأسية خيمينيز
ق2 بطاقة صفراء مبكرة لديكلان رايس
انطلاق المباراة
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