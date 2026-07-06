مباشر كأس العالم - المكسيك (1)-(2) إنجلترا.. التعادل يضيع

كأس العالم - حقق رقما منذ 1998.. هالاند رجل مباراة النرويج ضد البرازيل

كأس العالم - ماركينيوس: لا نصدق ما حدث.. وأتمنى التوفيق لمن يمثل البرازيل مستقبلا

كأس العالم - "حاولت مرار وتكرارا".. نيمار يعلن اعتزاله اللعب الدولي مع البرازيل

كأس العالم - تأجيل انطلاق مواجهة إنجلترا ضد المكسيك لمدة ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية

تشكيل كأس العالم - لا تغييرات عن الإكوادور.. كينيونيس يقود هجوم المكسيك ضد إنجلترا