مباشر كأس العالم - المكسيك (0)-(0) إنجلترا.. بيكفورد يتعملق
الإثنين، 06 يوليه 2026 - 03:56
كتب : FilGoal
يلعب منتخب المكسيك أمام إنجلترا ضمن منافسات دور الـ 16.
ويصعد الفائز من المباراة لمواجهة النرويج في ربع النهائي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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ق15 بيكفورد ينقذ هدفا محققا من رأسية خيمينيز
ق2 بطاقة صفراء مبكرة لديكلان رايس
انطلاق المباراة
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