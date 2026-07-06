مباشر كأس العالم - المكسيك (0)-(0) إنجلترا.. انطلاق المباراة

الإثنين، 06 يوليه 2026 - 03:56

كتب : FilGoal

خوليان كينيونيس - المكسيك ضد الإكوادور

يلعب منتخب المكسيك أمام إنجلترا ضمن منافسات دور الـ 16.

ويصعد الفائز من المباراة لمواجهة النرويج في ربع النهائي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق2 بطاقة صفراء مبكرة لديكلان رايس

انطلاق المباراة

كأس العالم المكسيك إنجلترا
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