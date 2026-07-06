انتهت كأس العالم - المكسيك (2)-(3) إنجلترا.. نهاية المباراة المثيرة

يلعب منتخب المكسيك أمام إنجلترا ضمن منافسات دور الـ 16.

ويصعد الفائز من المباراة لمواجهة النرويج في ربع النهائي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق69 جوووووووول راؤول خيمينيز من ركلة جزاء

ق68 جنووووووون ركلة جزاء جديدة هذه المرة للمكسيك بعد تدخل تقنية الفيديو

ق60 جووووووووول هاري كين من ركلة جزاء

ق58 ركلة جزاء لصالح إنجلترا بعد عرقلة جوردون

ق54 طرد كوانساه بعد اللجوء لتقنية الفيديو

الشوط الثاني

استراحة

ق48 خيمينيز برأسية رائعة لكن بيكفورد يحولها لركنية

ق46 خيمينيز يهدر التعادل بتسديدة بجوار القائم

ق42 جووووووووول اشتعال المباراة

ق38 جووووول بيلينجهام مجددا

ق36 جوووووول بيلينجهام

ق26 تسديدة من جوردون لكن في يد حارس المرمى

ق15 بيكفورد ينقذ هدفا محققا من رأسية خيمينيز

ق2 بطاقة صفراء مبكرة لديكلان رايس

انطلاق المباراة