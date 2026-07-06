كأس العالم - ماك أليستر: صلاح ساعدني كثيرا وأتمنى إيقافه أمام الأرجنتين

تحدث أليكسيس ماك أليستر لاعب منتخب الأرجنتين عن مواجهة مصر في دور الـ 16 من كأس العالم، مشيدا بزميله السابق محمد صلاح.

ويلتقي منتخب الأرجنتين مع مصر في مباراة مرتقبة، وسط تركيز خاص على إيقاف خطورة صلاح.

وقال ماك أليستر عبر شبكة أوليه الأرجنتينية: "أعرف محمد صلاح جيدا وهو شخص ساعدني كثيرا خارج الملعب".

وتابع "ومن المحتمل ألا نلتقي مجددا لفترة طويلة بعد هذه المباراة عقب رحيله عن ليفربول".

وشدد "أتمنى ألا يقدم صلاح الكثير مما لديه عند مواجهاتنا، وأشكره على الفترة التي قضيناها معا وأتمنى له الأفضل".

وواصل "مصر تقدم بطولة رائعة وتلعب بثقة كبيرة، ولا توجد مباريات سهلة في كأس العالم وعلينا أن نقدم 100%".

واختتم ماك أليستر تصريحاته "كنا نعلم أن كاب فيردي فريق قوي بدنيا وفنيا، وهذا ما حدث، لذلك علينا أن نكون مستعدين للمعاناة، فكل المباريات في البطولة صعبة".

ويلعب منتخب مصر ضد الأرجنتين في دور الـ16 وتقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان منتخب الأرجنتين فاز على كاب فيردي 3-2 في دور الـ32 بعد وصول المباراة للوقت الإضافي.

وفاز منتخب مصر على أستراليا بركلات الترجيح في دور الـ32 لكأس العالم، ليتأهل لأول مرة إلى دور الـ16 من البطولة.

وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1.