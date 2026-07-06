كأس العالم - ماك أليستر: صلاح ساعدني كثيرا وأتمنى إيقافه أمام الأرجنتين

الإثنين، 06 يوليه 2026 - 03:47

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ألكسيس ماك أليستر - ليفربول

تحدث أليكسيس ماك أليستر لاعب منتخب الأرجنتين عن مواجهة مصر في دور الـ 16 من كأس العالم، مشيدا بزميله السابق محمد صلاح.

أليكسيس ماك أليستر

النادي : ليفربول

محمد صلاح

النادي : لاعب حر

الأرجنتين
مصر

ويلتقي منتخب الأرجنتين مع مصر في مباراة مرتقبة، وسط تركيز خاص على إيقاف خطورة صلاح.

وقال ماك أليستر عبر شبكة أوليه الأرجنتينية: "أعرف محمد صلاح جيدا وهو شخص ساعدني كثيرا خارج الملعب".

أخبار متعلقة:
كأس العالم - الفرنسي فرانسوا ليتكسير حكما لمباراة مصر والأرجنتين كرة سلة – منتخب مصر يهزم أوغندا ويتأهل للتصفيات النهائية لكأس العالم كأس العالم - إلغاء مران منتخب مصر في أتلانتا بسبب عاصفة رعدية كأس العالم - تعرف على ألوان قمصان مباراة مصر ضد الأرجنتين

وتابع "ومن المحتمل ألا نلتقي مجددا لفترة طويلة بعد هذه المباراة عقب رحيله عن ليفربول".

وشدد "أتمنى ألا يقدم صلاح الكثير مما لديه عند مواجهاتنا، وأشكره على الفترة التي قضيناها معا وأتمنى له الأفضل".

وواصل "مصر تقدم بطولة رائعة وتلعب بثقة كبيرة، ولا توجد مباريات سهلة في كأس العالم وعلينا أن نقدم 100%".

واختتم ماك أليستر تصريحاته "كنا نعلم أن كاب فيردي فريق قوي بدنيا وفنيا، وهذا ما حدث، لذلك علينا أن نكون مستعدين للمعاناة، فكل المباريات في البطولة صعبة".

ويلعب منتخب مصر ضد الأرجنتين في دور الـ16 وتقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان منتخب الأرجنتين فاز على كاب فيردي 3-2 في دور الـ32 بعد وصول المباراة للوقت الإضافي.

وفاز منتخب مصر على أستراليا بركلات الترجيح في دور الـ32 لكأس العالم، ليتأهل لأول مرة إلى دور الـ16 من البطولة.

وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1.

كأس العالم مصر الأرجنتين
نرشح لكم
كأس العالم - مدرب النرويج: يجب أن نفخر بالفوز على البرازيل كأس العالم - أنشيلوتي يوضح سبب تسديد جيماريش لركلة الجزاء ويعلن استمراره مع البرازيل كأس العالم - ماركينيوس: لا نصدق ما حدث.. وأتمنى التوفيق لمن يمثل البرازيل مستقبلا كأس العالم - "حاولت مرار وتكرارا".. نيمار يعلن اعتزاله اللعب الدولي مع البرازيل كأس العالم - تأجيل انطلاق مواجهة إنجلترا ضد المكسيك لمدة ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية تشكيل كأس العالم - لا تغييرات عن الإكوادور.. كينيونيس يقود هجوم المكسيك ضد إنجلترا تشكيل كأس العالم - جوردون وساكا أساسيان مع إنجلترا ضد المكسيك سجلنا في نيوجيرسي
أخر الأخبار
كأس العالم - ماك أليستر: صلاح ساعدني كثيرا وأتمنى إيقافه أمام الأرجنتين 7 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - مدرب النرويج: يجب أن نفخر بالفوز على البرازيل 10 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - أنشيلوتي يوضح سبب تسديد جيماريش لركلة الجزاء ويعلن استمراره مع البرازيل 14 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - ماركينيوس: لا نصدق ما حدث.. وأتمنى التوفيق لمن يمثل البرازيل مستقبلا 55 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - "حاولت مرار وتكرارا".. نيمار يعلن اعتزاله اللعب الدولي مع البرازيل ساعة | في المونديال
كأس العالم - تأجيل انطلاق مواجهة إنجلترا ضد المكسيك لمدة ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية ساعة | في المونديال
تشكيل كأس العالم - لا تغييرات عن الإكوادور.. كينيونيس يقود هجوم المكسيك ضد إنجلترا ساعة | في المونديال
تشكيل كأس العالم - جوردون وساكا أساسيان مع إنجلترا ضد المكسيك ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - مصر (1) 4-2 (1) أستراليا.. إلى دور الــــــــــــــــــــــــــــ 16 2 كأس العالم - مصر ضد الأرجنتين.. جميع مواعيد مباريات دور الـ16 3 تشكيل كأس العالم - صلاح أساسي مع منتخب مصر ضد أستراليا.. وكريم حافظ ظهير أيسر 4 كأس العالم - بابي جاي: أتوقف عن اللعب مع منتخب السنغال لحين رحيل الجهاز الفني