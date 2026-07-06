كأس العالم - مدرب النرويج: أعظم ليلة في تاريخ كرة القدم النرويجية.. وفيفا ارتكب خطأ فادحا

أبدى ستوله سولباكن المدير الفني لـ منتخب النرويج فخره بعد التأهل لربع نهائي كأس العالم 2026 على حساب البرازيل.

وحقق منتخب النرويج الفوز بنتيجة 2-1 على البرازيل بفضل هدفي إرلينج هالاند.

وقال المدير الفني لـ منتخب النرويج عبر موقع فيفا: "أعتقد أن كل مواطن نرويجي يمكنه الاستمتاع بهذه الليلة. كانت مباراة مثيرة للغاية. كان من الممكن أن تنتهي بأي نتيجة".

وأضاف "لكننا لعبنا مباراة متماسكة وتكتيكية. ارتكبنا بعض الأخطاء التي كادت أن تكلفنا المباراة".

وواصل "لكن في المجمل، كانت النتيجة في صالحنا، ويجب أن نكون فخورين بذلك للغاية".

وأردف "هالاند لاعب حاسم، سعيد للغاية لأننا قدمنا أعظم ليلة في تاريخ كرة القدم النرويجية، هالاند أفضل هداف في العالم، قدّم مباراة رائعة، نشيط وقوي بدنيا وصعّب الأمور على مدافعي البرازيل".

وأتم عن رأيه بشأن تعليق إيقاف بالوجون مهاجم أمريكا: "هذا خطأ فادح من فيفا، ماذا سيحدث عند طرد لاعب آخر؟ هذا قرار سيء، أشعر بالأسف أيضا لأمريكا لأنهم إذا فازوا سيبقى الأمر عالقا في الأذهان وهذا ليس في مصلحة الرياضة".

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سجل إرلينج هالاند ثنائية النرويج، فيما سجل نيمار هدف البرازيل الوحيد.

ولأول مرة يتأهل منتخب النرويج إلى ربع نهائي كأس العالم بعدما كان الإنجاز الأبرز هو الوصول لدور الـ 16 في 1938 و1998.

وأصبح منتخب النرويج أقل فريق يحقق فوز في دور إقصائي بكأس العالم بأقل نسبة استحواذ إذ بلغت 34% فقط أمام البرازيل.

وودع منتخب البرازيل كأس العالم لأول مرة من دور الـ 16 منذ نسخة 1990.

وجاءت آخر 7 هزائم للبرازيل في الأدوار الإقصائية أمام منتخبات أوروبية.

وسيلتقي منتخب النرويج مع الفائز من مباراة المكسيك ضد إنجلترا في ربع النهائي يوم الأحد المقبل في ميامي بأمريكا.