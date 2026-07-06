كأس العالم - أنشيلوتي يوضح سبب تسديد جيماريش لركلة الجزاء.. ويعلن استمراره مع البرازيل

أوضح كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ منتخب البرازيل سبب تسديد برونو جيماريش ركلة الجزاء المهدرة ضد النرويج، وأعلن استمراره مع السامبا وعدم رحيله عقب توديع كأس العالم 2026.

وخسر منتخب البرازيل من النرويج بنتيجة 2-1 وودع كأس العالم من دور الـ 16 وهو ما يحدث لأول مرة منذ 1990.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عن سبب تسديد جيماريش: "كان الاختيار بناءً على إحصائيات العام الأخير للاعبينا وللاعبين المنافسين، أفضل اللاعبين في تسديد ركلات الجزاء هو نيمار، ثم إيجور تياجو، ثم رافينيا، ثم برونو جيماريش، ثم مارتينيلي".

وأضاف "اخترنا برونو جيماريش لأننا اعتقدنا أنه أفضل لاعب في الملعب".

وأهدر لاعب الوسط ركلة جزاء في الدقيقة 14 كانت كافية لتقدم البرازيل مبكرا في اللقاء.

وأكمل الإيطالي: "نشعر بحزن عميق. لأننا لم نقدم أداءً مميزا في كأس العالم حتى الآن، وأعتقد أننا كنا نستحق الفوز في مباراة اليوم".

وشدد "عندما تحدث لحظة كهذه، يجب أن ننظر إلى الهزيمة على أنها بداية مغامرة جديدة. علينا مواصلة التحسن، وإيجاد أفكار جديدة، فهذه الهزيمة ليست نهاية المطاف، بل هي بداية مرحلة جديدة".

وتابع "كنا نعلم أنهم يستطيعون اللعب بهذا الأسلوب، سيطرنا على المباراة لمدة 70 دقيقة، لكن هالاند حسم النتيجة في النهاية."

وواصل "أستطيع التأكيد أننا سنواصل العمل مع هذا الفريق، ساعين إلى التحسين والبحث عن أفكار جديدة. هذا ما فعلناه هذا العام أيضا. أعتقد أن العمل كان جيدا، فهذه هي كرة القدم".

وأردف "أحيانا عليك أن تتعامل مع مرارة الهزيمة. أنا معتاد على ذلك. سنتعامل مع هذه الهزيمة بدافع متجدد للعمل وتقييم اللاعبين".

واستدرك "الآن علينا أن نتعامل مع الحزن، وغدا سنبدأ بالتفكير في مستقبل هذا الفريق، نمتلك بالفعل مجموعة قوية من اللاعبين الشباب والقدامى الذين يمكنهم الاستمرار، ولاعبين جدد يمكنهم الانضمام".

وأتم "اعتزال كاسيميرو؟ علينا التفكير في الأمر. من الواضح أننا بحاجة إلى رؤية لاعبين شباب ذوي مستوى عالٍ يغادرون خط الوسط. لدينا لاعبون شباب في كرة القدم البرازيلية بإمكانهم الانضمام إلى المنتخب مستقبلا".

وجدد أنشيلوتي تعاقده مع البرازيل حتى 2030 قبل انطلاق النسخة الحالية من كأس العالم.

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سجل إرلينج هالاند ثنائية النرويج، فيما سجل نيمار هدف البرازيل الوحيد.

ولأول مرة يتأهل منتخب النرويج إلى ربع نهائي كأس العالم بعدما كان الإنجاز الأبرز هو الوصول لدور الـ 16 في 1938 و1998.

وأصبح منتخب النرويج أقل فريق يحقق فوز في دور إقصائي بكأس العالم بأقل نسبة استحواذ إذ بلغت 34% فقط أمام البرازيل.

وودع منتخب البرازيل كأس العالم لأول مرة من دور الـ 16 منذ نسخة 1990.

وجاءت آخر 7 هزائم للبرازيل في الأدوار الإقصائية أمام منتخبات أوروبية.

وسيلتقي منتخب النرويج مع الفائز من مباراة المكسيك ضد إنجلترا في ربع النهائي يوم الأحد المقبل في ميامي بأمريكا.