كأس العالم - ماركينيوس: لا نصدق ما حدث.. وأتمنى التوفيق لمن يمثل البرازيل مستقبلا

أعرب ماركينيوس لاعب البرازيل عن أسفه بعد توديع كأس العالم 2026 من دور الـ 16 على يد النرويج.

وخسرت البرازيل بنتيجة 2-1 لتودع مبكرا كأس العالم وهو ما يحدث لأول مرة منذ 1990.

وقال ماركينيوس لاعب البرازيل عبر قناة "بي إن سبورتس": "لا نصدق ما حدث، أثبت منتخب النرويج أنه قادر على فعل المستحيل واستطاعوا تسجيل هدفين".

وأضاف "سنحت لنا فرصا لكن من يهدر يتحمل الخسارة، أنا مسؤول عن الخسارة كوني قائد الفريق وكنت أتمنى أن نحقق شيئا أفضل".

وتابع "يتعين ضم لاعبين شباب لارتداء قميص البرازيل في المباريات المقبلة وأطلب دعمهم والصبر عليهم".

وواصل "حاولنا القيام بعملنا على أكمل وجه، واليوم علينا التعلم من هذا الدرس وأتمنى التوفيق لمن يمثل البرازيل مستقبلا".

وأتم "لدينا 4 سنوات من العمل لتعود البرازيل إلى القمة مجددا".

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سجل إرلينج هالاند ثنائية النرويج، فيما سجل نيمار هدف البرازيل الوحيد.

ولأول مرة يتأهل منتخب النرويج إلى ربع نهائي كأس العالم بعدما كان الإنجاز الأبرز هو الوصول لدور الـ 16 في 1938 و1998.

وأصبح منتخب النرويج أقل فريق يحقق فوز في دور إقصائي بكأس العالم بأقل نسبة استحواذ إذ بلغت 34% فقط أمام البرازيل.

وودع منتخب البرازيل كأس العالم لأول مرة من دور الـ 16 منذ نسخة 1990.

وجاءت آخر 7 هزائم للبرازيل في الأدوار الإقصائية أمام منتخبات أوروبية.

وسيلتقي منتخب النرويج مع الفائز من مباراة المكسيك ضد إنجلترا في ربع النهائي يوم الأحد المقبل في ميامي بأمريكا.