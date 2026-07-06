كأس العالم - "حاولت مرار وتكرارا".. نيمار يعلن اعتزاله اللعب الدولي مع البرازيل

أعلن نيمار قائد منتخب البرازيل اعتزاله اللعب الدولي عقب الخروج من كأس العالم.

وودع منتخب البرازيل منافسات كأس العالم من دور الـ 16 بعد الخسارة أمام النرويج بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل إرلينج هالاند ثنائية النرويج، فيما سجل نيمار هدف البرازيل الوحيد.

وقال نيمار للصحفيين بعد الخسارة: "حاولت مرارا وتكرار، لكن رحلتي مع المنتخب انتهت".

وتابع "بدأت مسيرتي هنا وانتهت هنا أيضا".

وكان نيمار قد لعب مباراته الدولية الأولى مع البرازيل في 2010 أمام أمريكا بنفس الملعب.

وودع منتخب البرازيل كأس العالم لأول مرة من دور الـ 16 منذ نسخة 1990.

وجاءت آخر 7 هزائم للبرازيل في الأدوار الإقصائية أمام منتخبات أوروبية.

وسيلتقي منتخب النرويج مع الفائز من مباراة المكسيك ضد إنجلترا في ربع النهائي يوم الأحد المقبل في ميامي بأمريكا.

ولأول مرة يتأهل منتخب النرويج إلى ربع نهائي كأس العالم بعدما كان الإنجاز الأبرز هو الوصول لدور الـ 16 في 1938 و1998.