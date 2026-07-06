كأس العالم - تأجيل انطلاق مواجهة إنجلترا ضد المكسيك لمدة ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية

الإثنين، 06 يوليه 2026 - 02:32

كتب : FilGoal

سوء الأحوال الجوية - المكسيك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تأجيل انطلاق مواجهة إنجلترا ضد المكسيك لمدة ساعة.

وكان من المقرر أن يلعب منتخب إنجلترا أمام المكسيك في تمام الثالثة من فجر اليوم الإثنين ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس العالم.

وكشف فيفا عن تأجيل المباراة لمدة ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية والعواصف المتوقعة.

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وتعتبر تلك هي المرة الثالثة التي تتوقف فيها مباراة بكأس العالم بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويصعد المتأهل من مواجهة إنجلترا ضد المكسيك لملاقاة النرويج في ربع النهائي.

وكان منتخب إنجلترا قد تغلب على الكونغو الديمقراطية 2-1 في دور الـ 32، بينما المكسيك تخطت الإكوادور بهدفين دون مقابل.

وجاء تشكيل منتخب إنجلترا كالتالي:

الحارس: جوردان بيكفورد

الدفاع: نيكو أوريلي - إيزري كونسا - مارك جيهي - جاريل كوانسا

الوسط: إيليوت أنديرسون - جود بيلينجهام - ديكلان رايس

الهجوم: أنتوني جوردون - هاري كين - بوكايو ساكا.

تشكيل المكسيك كالآتي:

حراسة المرمى: راؤول رانخيل

الدفاع: خورخي سانشيز – سيراز مونتيس – يوهان فاسكيز – خيسوس جاياردو

الوسط: إريك ليرا – لويس رومو – جيلبرتو مورا

الهجوم: خوليان كينيونيس – راؤول خيمينيز – روبرتو ألفارادو

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