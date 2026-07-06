تشكيل كأس العالم - لا تغييرات عن الإكوادور.. كينيونيس يقود هجوم المكسيك ضد إنجلترا

يقود خوليان كينيونيس هجوم المكسيك أمام إنجلترا ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس العالم.

ويلعب منتخب المكسيك أمام إنجلترا في الثالثة من فجر اليوم الإثنين.

وشهد التشكيل استمرار نفس التشكيل الأساسي لمباراة الإكوادور في دور الـ 32.

ويتواجد الثنائي راؤول خيمينيز وروبرتو ألفارادو في هجوم المكسيك ضد إنجلترا بجوار كينيونيس.

تشكيل المكسيك كالآتي:

حراسة المرمى: راؤول رانخيل

الدفاع: خورخي سانشيز – سيراز مونتيس – يوهان فاسكيز – خيسوس جاياردو

الوسط: إريك ليرا – لويس رومو – جيلبرتو مورا

الهجوم: خوليان كينيونيس – راؤول خيمينيز – روبرتو ألفارادو

ويصعد المتأهل من مواجهة إنجلترا ضد المكسيك لملاقاة النرويج في ربع النهائي.

وكان منتخب إنجلترا قد تغلب على الكونغو الديمقراطية 2-1 في دور الـ 32، بينما المكسيك تخطت الإكوادور بهدفين دون مقابل.