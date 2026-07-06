تشكيل كأس العالم - جوردون وساكا أساسيان مع إنجلترا ضد المكسيك

الإثنين، 06 يوليه 2026 - 01:57

كتب : FilGoal

أنتوني جوردون - إنجلترا

دفع توماس توخيل مدرب إنجلترا بالثنائي أنتوني جوردون وبوكايو ساكا في التشكيل الأساسي أمام المكسيك.

ويلعب منتخب إنجلترا أمام المكسيك في تمام الثالثة من فجر اليوم الإثنين ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس العالم.

وكان الثنائي نوني مادويكي وماركوس راشفورد بدأ في التشكيل الأساسي لمواجهة الكونغو الديمقراطية.

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وجاء تشكيل منتخب إنجلترا كالتالي:

الحارس: جوردان بيكفورد

الدفاع: نيكو أوريلي - إيزري كونسا - مارك جيهي - جاريل كوانسا

الوسط: إيليوت أنديرسون - جود بيلينجهام - ديكلان رايس

الهجوم: أنتوني جوردون - هاري كين - بوكايو ساكا.

ويصعد المتأهل من مواجهة إنجلترا ضد المكسيك لملاقاة النرويج في ربع النهائي.

وكان منتخب إنجلترا قد تغلب على الكونغو الديمقراطية 2-1 في دور الـ 32، بينما المكسيك تخطت الإكوادور بهدفين دون مقابل.

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