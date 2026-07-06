تأهل منتخب النرويج إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 بإقصاء البرازيل بعد الفوز بنتيجة 2-1 في دور الـ 32 بلقاء أقيم على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

سجل إرلينج هالاند ثنائية النرويج، فيما سجل نيمار هدف البرازيل الوحيد.

ولأول مرة يتأهل منتخب النرويج إلى ربع نهائي كأس العالم بعدما كان الإنجاز الأبرز هو الوصول لدور الـ 16 في 1938 و1998.

وأصبح منتخب النرويج أقل فريق يحقق فوز في دور إقصائي بكأس العالم بأقل نسبة استحواذ إذ بلغت 34% فقط أمام البرازيل.

وودع منتخب البرازيل كأس العالم لأول مرة من دور الـ 16 منذ نسخة 1990.

وجاءت آخر 7 هزائم للبرازيل في الأدوار الإقصائية أمام منتخبات أوروبية.

وسيلتقي منتخب النرويج مع الفائز من مباراة المكسيك ضد إنجلترا في ربع النهائي يوم الأحد المقبل في ميامي بأمريكا.

























سجلنا في نيوجيرسي؟

التعليق الأبرز والأشهر في تاريخ الكرة النرويجية جاء في مباراة النرويج ضد البرازيل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم 1998 والذي أقيم على ملعب فيلودروم بمدينة مارسيليا الفرنسية.

النرويج احتاجت للفوز من أجل خطف بطاقة التأهل من المغرب خلف البرازيل آنذاك للتأهل دور الـ 16.

في الدقيقة 78 تقدمت البرازيل بهدف بيبيتو، وبعد 6 دقائق سجل توري أندري فلو هدف التعادل للفايكنج، نتيجة لا تكفي.

وفي الدقيقة 89 تحصلت النرويج على ركلة جزاء ودون التطرق للتفاصيل، وهل هي ركلة جزاء احُتسبت لإقصاء المغرب.

انبرى شيتل ريكدال إلى ركلة الجزاء وسجل هدف الفوز القاتل والتأهل لأول مرة إلى دور الـ 16.

حينها علّق المعلق آرني شاي على الهدف قائلا: "سجلنا في مارسيليا"، وظل هذا التعليق محفورا في أذهان النرويجيين.

فوفقا لصحيفة "ذا جارديان" عُرف عن شاي رزانته ودقته في عرض الحقائق، ولكن عندما حصلت النرويج على ركلة الجزاء فقد أعصابه تماما لدرجة أنه نطق اسم شيتل ريكدال، بشكل خاطئ: "شيتل ريكنت".

وصلت النرويج لدور الـ 16 لكنها خسرت من إيطاليا 1-0 وودعت من كأس العالم 1998.

وداع طويل لأن الجيل الذهبي للنرويج آنذاك الذي تأهل مرتين متتاليتين لكأس العالم لم يصل مرة أخرى، وطال الانتظار لـ 28 عاما.

3 من لاعبي النرويج في 1998 انتظروا ليروا أولادهم يقودون الفايكنج للتأهل لـ كأس العالم بعد سنوات من الخيبة.

إريك ثورستفيدت وإلف أنج هالاند وجوران سورلوث شاركوا في 1998.

ثم جاء كريستيان ثورستفيدت وإرلينج هالاند وألكسندر سورلوث في 2026 فتفوقوا على أباءهم، وأصبح هم بحق الجيل التاريخي.

حققوا أول فوز إقصائي للنرويج ضد كوت ديفوار في دور الـ 32، وبنفس نتيجة 1998 فازوا على البرازيل في دور الـ 16 وتأهلوا لربع النهائي لأول مرة.

وتلك المرة ربما مع هدف هالاند، الذي حسم الفوز سيعلّق آرني شاي إذا كان مستمرا في التعليق سيقول: "سجلنا في نيوجيرسي".

التشكيل

بدأ منتخب النرويج بثلاثي هجومي مكون من سورلوث وهالاند وأنطونيو نوسا.

في المقابل اعتمد كارلو أنشيلوتي على رباعي هجومي مكون من فينسيوس جونيور وماتيوس كونيا وجابرييل مارتينيلي وريان.

وصف المباراة

لم ننتظر سوى 4 دقائق فقط لهز الشباك، سجل باتريك بيرج هدفا مبكرا ألغي سريعا بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 10 طالب لاعبو البرازيل بالحصول على ركلة جزاء.

وعاد الأمريكي إسماعيل الفتح حكم اللقاء لتقنية الفيديو واحتسب ركلة جزاء لصالح ماتيوس كونيا.

وانبرى برونو جيماريش للركلة وسدد على يمين الحارس لكن أوريان نيلاند تصدى لها في الدقيقة 14 ليظل التعادل السلبي سائدا.

برونو غريماريش يهدر ركلة جزاء للمنتخب البرازيلي pic.twitter.com/8l5QGyyHVY — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 5, 2026

استمرت المحاولات البرازيلية لكن دون جدوى.

مع الوصول للدقيقة 30 استمر التعادل السلبي ودون أي تسديدة نرويجية مقابل 2 للبرازيل.

في الدقيقة 40 سدد فينيسيوس جونيور كرة تصدى لها نيلاند بثبات.

وكاد مارتن أوديجارد أن يتقدم للنرويج بأخطر فرصة في الشوط الأول لكنه سدد كرة أرضية تصدى لها أليسون ببراعة في الدقيقة 45+3.

شوط أول انتهى بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني شارك أوسكار بوب وأندرياس شيلدروب بدلا من سورلوث ونوسا لتنشيط هجوم النرويج.

ظلت الدقائق الأولى هادئة بين المنتخبين دون جديد.

وشارك إندريك بدلا من ماتيوس كونيا في الدقيقة 58 في أول تعديل هجومي للبرازيل.

بعد 30 ثانية فقط مرر فيني بينية مميزة لإندريك الذي انفرد لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 62 تصدى نيلاند لتصويبة أرضية من ريان.

ولم يستطع هالاند في الدقيقة 67 من التعامل بشكل صحيح مع عرضية مهدرا فرصة محققة لتقدم النرويج.

وشارك بعدها مباشرة كل من نيمار ودانيلو سانتوس بدلا من ريان ومارتينيلي.

وتألق أليسون في التصدي لتصويبة قوية من شيلدروب في الدقيقة 75.

وقبل 11 دقيقة على نهاية الوقت الأًصلي سجل هالاند بسهولة برأسية هدف التقدم بعد عرضية شيلدروب.

ومرت تصويبة كاسيميرو بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 86 أثناء محاولته لفرض التعادل.

وأنهى هالاند اللقاء بتصويبة يسارية أرضية على يسار أليسون من خارج منطقة الجزاء معلنا مضاعفة النتيجة ووضع قدم النرويج في ربع النهائي بهدف في الدقيقة 90.

وأصبح هالاند أول نرويجي يسجل ثنائية في دور إقصائي ببطولة كبرى.

كما بات أول لاعب يسجل 7 أهداف في أول 4 مباريات له في كأس العالم بالتساوي مع جيرد مولر هداف ألمانيا في 1970.

ولأول مرة يصل 3 لاعبين لـ 7 أهداف في نسخة واحدة من كأس العالم.

وارتقى هالاند لصدارة الهدافين برصيد 7 أهداف بالتساوي مع كيليان مبابي هداف فرنسا وليونيل ميسي هداف الأرجنتين.

وفي الدقيقة 90+9 احتسب الحكم ركلة جزاء جديدة للبرازيل بعد خطأ على ليو أوستجارد.

وبالفعل سجلها نيمار على يمين الحارس مقلصا الفارق في الدقيقة 90+10.

لكن هدف نيمار لم يكتف سوى بتقليص الفارق ووضعه في قائمة اللاعبين الذين سجلوا في 4 نسخ مختلفة بكأس العالم.

وأطلق الفتح صافرة النهاية في الدقيقة 90+12 معلنا تأهل تاريخي للنرويج من نيوجيرسي وانطلاق احتفالات "تجديف الفايكنج".