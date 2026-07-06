كأس العالم - دي لا فوينتي: أفضل ألا يشارك رونالدو.. ولامين يعشق المسؤولية

شدد لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا على أن فريقه يحتاج إلى تقديم مستوى أفضل إذا أراد التتويج بكأس العالم 2026، مشيدًا في الوقت نفسه بكريستيانو رونالدو، قبل مواجهة البرتغال في دور الـ16.

وتستعد إسبانيا لمواجهة البرتغال في دور الـ 16 من كأس العالم 2026.

وقال دي لا فوينتي خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "ما قدمناه حتى الآن لا يكفي للفوز بكأس العالم. في كل تدريب أقول للاعبين: غدًا يجب أن نكون أفضل."

وأضاف: "كريستيانو رونالدو أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، وأنا معجب به كثيرًا. إنه مثال للإرادة والعمل الدؤوب، وبالطبع أفضل ألا يشارك، لكنه سيلعب، وعلينا أن نكون منتبهين له في كل لحظة."

وعن لامين يامال، قال: "أراه أكثر تحفيزًا كل يوم. يعشق تحمل المسؤولية والوجود تحت الأضواء، وما نعمل عليه هو أن يدخل المباراة دون أي توتر وبأقصى درجات الحماس."

وتحدث عن نونو مينديز الذي نجح في الحد من خطورة يامال في نهائي دوري الأمم الأوروبية، قائلاً: "نونو مينديز سبب المتاعب لكثير من اللاعبين، كما أن لامين فعل الشيء نفسه مع العديد من المدافعين. كل مباراة مختلفة، ولا يعني تفوق لاعب مرة أنه سيفعلها دائمًا."

وبشأن جاهزية نيكو ويليامز، أوضح: "سنحدد مشاركته وفقًا لسير المباراة. يستطيع اللعب، لكن سنفكر أولًا فيما هو الأفضل للفريق وله."

وعن مواجهة البرتغال، قال: "اللقاء سيحسمه الانتباه للتفاصيل. نحن والبرتغال نمتلك خصائص متشابهة، وسنحاول فرض أسلوبنا وإلحاق الضرر بهم."

ورفض دي لا فوينتي التعليق على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بإيقاف تنفيذ عقوبة فولارين بالوجون، مكتفيًا بالقول: "لا أعرف الأسباب التي دفعت فيفا لاتخاذ هذا القرار، ولا أستطيع التعليق عليه."

وفازت إسبانيا في دور الـ 32 على النمسا بثلاثة أهداف دون رد، بينما فازت البرتغال على كرواتيا بهدفين مقابل هدف.