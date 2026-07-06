كأس العالم - أبو زهرة: الحلم ليس ممنوعا.. لديهم ميسي ولدينا صلاح

يحلم مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بالوصول إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 على حساب الأرجنتين.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الأرجنتين يوم الثلاثاء المقبل في دور الـ 16 من كأس العالم.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عبر أون سبورت: "التأهل لربع نهائي كأس العالم؟ الحلم ليس ممنوعا، نحن لا نحلم فقط بل ندرس".

وأضاف "محمود سليم محلل الأداء يجلس مع حسام حسن ويدرسان كل فرد في الأرجنتين، والكل متحمس للوصول لأبعد نقطة في كأس العالم".

وأردف "لا يوجد أي شيء صعب، هم لديهم ميسي ونحن لدينا صلاح".

وتابع "تجديد تعاقد حسام حسن؟ كما قلت من قبل حسام حسن ومحمد صلاح مستمران مع منتخب مصر في 2030".

وواصل "محمد هاني من أكثر اللاعبين المشاركة في كل المباريات مع منتخب مصر، وهو لا يعير ما يقال عنه انتباها والكل هنا يركز على لقاء الأرجنتين".

وأتم "حصلنا على كل الموافقات من وزارة الشباب والرياضة من أجل بدء العمل في مشروع مصر 2038، وبدأنا في الإجراءات من قبل كأس العالم حتى لا يقال إننا عملنا بعد تحقيق الإنجاز".

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لنسترجع اللحظات التاريخية 🤩



ركلات ترجيح مباراة مصر وأستراليا كاملة 🇪🇬⭐pic.twitter.com/j2c8JA0dd9 — FilGoal (@FilGoal) July 3, 2026

ويلعب منتخب مصر ضد الأرجنتين في دور الـ16 وتقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان منتخب الأرجنتين فاز على كاب فيردي 3-2 في دور الـ32 بعد وصول المباراة للوقت الإضافي.

وفاز منتخب مصر على أستراليا بركلات الترجيح في دور الـ32 لكأس العالم، ليتأهل لأول مرة إلى دور الـ16 من البطولة.

وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1.