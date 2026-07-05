كما كشف في الجول - المقاولون العرب يضم الفلسطيني أنس بني عودة

الأحد، 05 يوليه 2026 - 23:25

كتب : عمرو نبيل

أنس بني عودة

أعلن نادي المقاولون العرب ضم الفلسطيني أنس بني عودة.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن توصل النادي لاتفاق مع اللاعب.

ويلعب صاحب الـ24 عاما في مركز الجناح الأيمن وبدأ مسيرته في فريق طوباس.

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وانتقل من طوباس إلى الأمعري ومنها إلى نادي الظاهرية الرياضي ثم الأهلي الأردني والأخضر الليبي وانتقل نهائيا إلى شباب الأردن.

وخاض مع شباب الأردن الموسم المنتهي 18 مباراة مسجلا هدفين وصنع آخر.

وأنهى شباب الأردن الدوري في المركز السابع برصيد 29 نقطة.

ويتولى تدريب المقاولون العرب سامي قمصان، وأنهى الفريق الموسم الماضي في المركز السابع في منطقة تفادي الهبوط برصيد 38 نقطة بالدوري المصري.

المقاولون العرب الدوري المصري أنس بني عودة
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