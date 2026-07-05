مباشر كأس العالم – البرازيل (0)-(0) النرويج.. الشوط الثاني

الأحد، 05 يوليه 2026 - 22:53

كتب : FilGoal

البرازيل ضد النرويج - برونو جيماريش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البرازيل والنرويج في دور الـ16 لكأس العالم.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 45+3: أوديجارد يهدر أمام أليسون

ق 41: فرصة خطيرة من فينيسيوس

ق 14: ركلة جزاء ضائعة من برونو جيماريش

ق 12: ركلة جزااااااء لصالح ماتيوس كونيا

ق 3: هدف أول غير محتسب

انطلاق المباراة

البرازيل كأس العالم النرويج
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