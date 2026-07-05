انتهت كأس العالم – البرازيل (1)-(2) النرويج.. فوز الفايكنج وخروج السامبا

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كأس العالم - أبو زهرة: الحلم ليس ممنوعا.. لديهم ميسي ولدينا صلاح

كأس العالم - "ندرس عدة خيارات للحفاظ على حقوقنا".. الاتحاد البلجيكي يعلق على تعليق إيقاف بالوجون

محمد صلاح رابع أفضل لاعب في تاريخ ليفربول

كأس العالم - رسالة من ترامب لـ فيفا بعد إلغاء إيقاف بالوجون

كأس العالم – كيروش يرحل عن منتخب غانا