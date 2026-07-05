انتهت كأس العالم – البرازيل (1)-(2) النرويج.. فوز الفايكنج وخروج السامبا

الأحد، 05 يوليه 2026 - 22:53

كتب : FilGoal

البرازيل - النرويج - هالاند

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البرازيل والنرويج في دور الـ16 لكأس العالم.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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نهاية المباراة بفوز النرويج وخروج البرازيل

ق 90+10: جووووووووووول نيمار

ق 90+8: ركلة جزاااااء للبرازيل

ق 90: جوووووووووووووول الثاني هالاند

ق 80: جووووووول هالاند

ق 75: أليسون يواصل التألق

ق 68: نزول نيمار بدلا من ريان

ق 59: ماذا أهدرت يا إندريك

ق 58: نزول إندريك بدلا من كونيا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: أوديجارد يهدر أمام أليسون

ق 41: فرصة خطيرة من فينيسيوس

ق 14: ركلة جزاء ضائعة من برونو جيماريش

ق 12: ركلة جزااااااء لصالح ماتيوس كونيا

ق 3: هدف أول غير محتسب

انطلاق المباراة

كأس العالم البرازيل النرويج
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