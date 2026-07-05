كأس العالم – كيروش يرحل عن منتخب غانا
الأحد، 05 يوليه 2026 - 22:10
كتب : FilGoal
أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب غانا رحيله عن تدريب النجوم السوداء.
وقاد كيروش غانا في كأس العالم، قبل الخروج من دور الـ32 أمام كولومبيا بالخسارة بهدف دون رد.
وتولى كيروش تدريب المنتخبات في كأس العالم 5 مرات.
وسبق وقاد كيروش المنتخبات في كأس العالم 4 مرات سابقة في نسخ 2010 مع البرتغال وفي 2014 و2018 و2022 مع إيران.
قبل أن يتولى تدريب غانا في 2026.
ونجح كيروش البالغ من العمر 73 عاما في قيادة غانا للتأهل من دور المجموعات في المجموعة التي ضمن كرواتيا وإنجلترا وبنما.
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