كأس العالم - تشكيل النرويج.. هالاند وسورلوث يقودان الهجوم ضد البرازيل

أعلن ستالي سولباكين مدرب منتخب النرويج تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد البرازيل.

ويلتقي منتخب البرازيل مع النرويج ملعب نيو جيرسي بدور الـ 16 من كأس العالم 2026.

ويلعب منتخب النرويج بثلاثي هجومي مكون من ألكسندر سورلوث وإيرلنج هالاند وأنطونيو نوسا.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أوريان نيلاند.

الدفاع: خوليان رييرسون - كريستوفر أجير - توربورن هيجيم - دافيد مولر وولف.

الوسط: مارتن أوديجارد - ساندر بيرج - باتريك بيرج.

الهجوم: ألكسندر سورلوث - إيرلنج هالاند - أنطونيو نوسا.

وفازت البرازيل على اليابان بهدفين مقابل هدف في دور الـ 32، وبنفس النتيجة فازت النرويج على كوت ديفوار.

ويلعب الفائز من المباراة ضد الفائز من مواجهة إنجلترا ضد المكسيك.