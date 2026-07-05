كأس العالم – تشكيل البرازيل.. رباعي هجومي من أنشيلوتي أمام النرويج

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل تشكيل السامبا لمواجهة النرويج في كأس العالم.

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ويلعب منتخب البرازيل ضد النرويج في دور الـ16 لكأس العالم في المباراة التي تقام على ملعب نيو جيرسي.

ودفع أنشيلوتي برباعي هجومي للسامبا أمام النرويج.

وجاء تشكيل البرازيل كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: دانيلو – جابريال – ماركينيوس – دوجلاس سانتوس

الوسط: كاسيميرو – برونو جيماريش

الهجوم: فينيسيوس – ماتيوس كونيا – جابريال مارتينيلي – ريان

وتأهل منتخب البرازيل لدور الـ16 بعد الفوز على اليابان 2-1، بينما وصل منتخب النرويج لهذا الدور بعد تخطي كوت ديفوار 2-1.

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