كأس العالم – تشكيل البرازيل.. رباعي هجومي من أنشيلوتي أمام النرويج

الأحد، 05 يوليه 2026 - 21:44

كتب : FilGoal

هدف كاسيميرو لاعب البرازيل ضد اليابان

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل تشكيل السامبا لمواجهة النرويج في كأس العالم.

ويلعب منتخب البرازيل ضد النرويج في دور الـ16 لكأس العالم في المباراة التي تقام على ملعب نيو جيرسي.

ودفع أنشيلوتي برباعي هجومي للسامبا أمام النرويج.

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وجاء تشكيل البرازيل كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: دانيلو – جابريال – ماركينيوس – دوجلاس سانتوس

الوسط: كاسيميرو – برونو جيماريش

الهجوم: فينيسيوس – ماتيوس كونيا – جابريال مارتينيلي – ريان

وتأهل منتخب البرازيل لدور الـ16 بعد الفوز على اليابان 2-1، بينما وصل منتخب النرويج لهذا الدور بعد تخطي كوت ديفوار 2-1.

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