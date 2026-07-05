كأس العالم - رونالدو: سأعتزل حين أقرر أنا.. ولست اللاعب الذي كنت عليه في السابق

رفض كريستيانو رونالدو لاعب منتخب البرتغال الكشف عما إذا كانت النسخة الحالية من كأس العالم ستكون الأخيرة في مسيرته.

كريستيانو رونالدو النادي : النصر البرتغال

ويستعد منتخب البرتغال لمواجهة إسبانيا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026.

وقال رونالدو خلال المؤتمر الصفحي الخاص بالمباراة: "إن لم تكن لدينا القناعة بقدرتنا على الفوز بكأس العالم لما كنا وصلنا إلى هنا حتى الآن، تجربتي في البطولة جميلة حتى الآن ونحن نتحسن في كل مباراة".

وواصل "نعلم أن هذه بطولة صعبة وبعض الفرق قد أقصيت وهذا يخبرنا بالكثير ولكن فريقنا بخير وبالذهنية المناسبة، سنواجه فريقا صعبا ولكننا مستعدون".

وأكمل "أنا مثلما كنت في الـ 18 من عمري، عقلي وجسدي يحاولان تحقيق الأهداف سواء ألعب أم لا، لدي دور أؤديه وكما قلت منذ سنوات، سأعتزل عندما أقرر أنا، وسنرى ما إذا كانت هذه البطولة ستكون الأخيرة أم لا، لأنني لا أريد لفت النظر إلى ذلك الأمر فقط ويجب أن يبقى التركيز على المباراة المقبلة".

واستمر "هذا الفريق يتسم بجودة عاليا، متوسط أعمارنا صغير، وهذا السوار الذي نرتديه مكتوب عليه أسماء جميع اللاعبين ونلعب من أجل جوتا وكل الأشخاص البرتغاليين، هذه النسخة من كأس العالم سأتذكرها دون عن غيرها بسبب الشغف وبالنسبة لي أراها الأفضل وأستمتع بها".

وتابع "الشعور بالحماسة والشغف لتمثيل بلدي ينطبق على كل مباراة أشارك فيها، اليوم على وجبة الفطور على سبيل المثال رأينا الكثير من الناس يرتدون العلم البرتغالي، هذه هي الذكريات التي نكتسبها وهذا ما جئنا لأجله، الذكريات التي نحصل عليها في النهاية هي محبة الفريق".

وأردف "الانتقادات؟ يحاولون هزيمتي منذ 23 عاما لا جدوى وقد اعدت الأمر، هذا جزء من عالمي".

وأكمل "لا يوجد ما هو مفقود بالنسبة لي، لطالما كان الله كريما معي ومنحني الكثير، وطالما حظيت بالشغف والاستمتاع بكل لحظة في الملعب، لن أغادر البطولة ككريستيانو أفضل أو أقل ولكن سأظل بما أنا عليه، وعلينا أن نهيء جميع الظروف المناسبة للفوز، كل يوم نفكر في اليوم التالي فقط، وهذا النضج الذي يحصل عليه المرء مع التقدم في السن، عندما بلغت سن الـ 40 أدركت الكثير، وأتمنى أن أعيش 40 عاما أخرى لأتعلم أكثر، أشعر أنني نضجت كثيرا ولهذا أستمتع بكل لحظة، مباراة الغد ستكون كبيرة والفريق يتقدم وقدم الكثير".

وشدد "أشعر أن الغد سيكون يوما جيدا وسنحقق الفوز".

وأضاف "لأصل إلى ذلك المستوى يجب أن نترك الكثير من الأشياء، وخلال مسيرتي تمكن من التكيف مع معطيات السن، أنا لست اللاعب الذي كنت عليه قبل سنين، ولكنني أفهم أنني لا زلت قادرا على تسجيل الأهداف وأتمنى أن أستمر في ذلك غدا، وأن يسجل أي لاعب من أجل تحقيق الفوز".

وأكمل "سأغادر هذه البطولة بضمير مرتاح وهذا أمر في حياتي العادية وفي كرة القدم، لم ألعب كرة القدم لاحتياجي لها ولكن بسبب شغفي، والآن ألعب في المنتخب لأنني أحب ذلك، وبغض النظر عن نتيجة الغد سأكون سعيدا ولن أضع الضغط على نفسي ولن أنهي مسيرتي بضرورة تحقيق الفوز، ولكن يجب أن أستمتع بكل يوم وكل مباراة، بالفعل سجلت 3 أهداف فقط حتى الآن ولكن أدائي ليس سيئا".

"أسرتي تعيش في إسبانيا وأعز أصدقائي من هناك، إسبانيا دائما مرشحة للفوز وجميعنا نعرف ذلك، لقد فازوا بالكثير من الألقاب ولكن هذه بطولة مختلفة والأجواء محتلفة وأنا أحب اللعب ضدهم لأن سجلي جيد، ومن يعلم ما سيحدث ربما بعض التفاصيل البسيطة قد تصنع الفارق".

"لطالما أرى أن منتخب إسبانيا يملك الكثير من المهارات، مباراة الغد ستكون معركة حامية وعلينا أن نجري وأن نتخلى بالشجاعة وهذه الطريقة الوحيدة للفوز عليهم".

"شاهدت مباراة إسبانيا والرأس الأخضر، لامين مستقبله باهر وأنا أنظر لمنتخب إسبانيا كوحدة واحدة وستكون المباراة قوية جدا غدا".

"لن أتحدث عن الأجيال الماضية من اللاعبين، كان اللعب معهم رائعا ولكن الآن هذا جيل جديد له مزاياه وتحدياته، ولن أتحدث عن الوصول السابق لنصف النهائي إلا إذا تخطينا مباراة الغد، وأتمنى أن نحظى بأمسية طيبة".

وأتم "هذه قد تكون مشاركتي الأخيرة في كأس العالم وأتمنى إن شاء الله أن أستمتع بها، ولكن لنرى، لا أريد أن تكون مباراة الغد هي الأخيرة في كأس العالم".

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