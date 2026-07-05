كأس العالم - الفرنسي فرانسوا ليتكسير حكما لمباراة مصر والأرجنتين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تعيين الفرنسي فرانسوا ليتكسير حكما لمباراة منتخب مصر ضد الأرجنتين في كأس العالم.

ويعاونه كل من الثنائي الفرنسي، سيريل مانجونير ومهدي رحموني.

وحكما رابعا النرويجي إسبين إسكاس، وحكما مساعدا إيزاك باشيفكين من النرويج أيضا.

وسبق وأدار الفرنسي فرانسوا ليتكسير مباراتين في كأس العالم الحالي، الأولى بين كوت ديفوار والإكوداور وفاز بها الأفيال 1-0، وأشهر خلالها 4 بطاقات صفراء.

والثانية بين كاب فيردي والسعودية وانتهت بالتعادل السلبي، وأخرج أيضا 4 إنذارات.

ويلعب منتخب مصر ضد الأرجنتين في دور الـ16 وتقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان منتخب الأرجنتين فاز على كاب فيردي 3-2 في دور الـ32 بعد وصول المباراة للوقت الإضافي.

وفاز منتخب مصر على أستراليا بركلات الترجيح في دور الـ32 لكأس العالم، ليتأهل لأول مرة إلى دور الـ16 من البطولة.

وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1.