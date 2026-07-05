كأس العالم - الفرنسي فرانسوا ليتكسير حكما لمباراة مصر والأرجنتين

الأحد، 05 يوليه 2026 - 20:41

كتب : محمد جمال

الحكم الفرنسي فرانسوا لوتكسيه

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تعيين الفرنسي فرانسوا ليتكسير حكما لمباراة منتخب مصر ضد الأرجنتين في كأس العالم.

ويعاونه كل من الثنائي الفرنسي، سيريل مانجونير ومهدي رحموني.

وحكما رابعا النرويجي إسبين إسكاس، وحكما مساعدا إيزاك باشيفكين من النرويج أيضا.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - بعد طرده ضد البوسنة.. فيفا تلغي إيقاف فولارين بالوجون كأس العالم - إلغاء مران منتخب مصر في أتلانتا بسبب عاصفة رعدية

وسبق وأدار الفرنسي فرانسوا ليتكسير مباراتين في كأس العالم الحالي، الأولى بين كوت ديفوار والإكوداور وفاز بها الأفيال 1-0، وأشهر خلالها 4 بطاقات صفراء.

والثانية بين كاب فيردي والسعودية وانتهت بالتعادل السلبي، وأخرج أيضا 4 إنذارات.

ويلعب منتخب مصر ضد الأرجنتين في دور الـ16 وتقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان منتخب الأرجنتين فاز على كاب فيردي 3-2 في دور الـ32 بعد وصول المباراة للوقت الإضافي.

وفاز منتخب مصر على أستراليا بركلات الترجيح في دور الـ32 لكأس العالم، ليتأهل لأول مرة إلى دور الـ16 من البطولة.

وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1.

منتخب مصر الأرجنتين كأس العالم
نرشح لكم
كأس العالم - بعد طرده ضد البوسنة.. فيفا تلغي إيقاف فولارين بالوجون كأس العالم - إلغاء مران منتخب مصر في أتلانتا بسبب عاصفة رعدية تقرير: ثنائي إنجلترا يتنافس على موهبة أوزبكستان بعد تألقه في كأس العالم تقرير: ليل يصدم أرسنال ومانشستر يونايتد بشأن سعر بوعدي كأس العالم - تعرف على ألوان قمصان مباراة مصر ضد الأرجنتين متحف كأس العالم – حذاء جوست فونتين لصاحب أكبر عدد من الأهداف في نسخة واحدة كأس العالم - سفيان رحيمي: قادرون على بلوغ النهائي أجبت فانتصرت.. المباراة التي فازت فيها مصر بالأسئلة
أخر الأخبار
كأس العالم - الفرنسي فرانسوا ليتكسير حكما لمباراة مصر والأرجنتين 21 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - بعد طرده ضد البوسنة.. فيفا تلغي إيقاف فولارين بالوجون 46 دقيقة | في المونديال
كرة سلة – منتخب مصر يهزم أوغندا ويتأهل للتصفيات النهائية لكأس العالم 52 دقيقة | كرة سلة
كأس العالم - إلغاء مران منتخب مصر في أتلانتا بسبب عاصفة رعدية ساعة | في المونديال
رغم التفاوض مع معتمد جمال.. سامي الطرابلسي مدربا للشرطة العراقي ساعة | الوطن العربي
تقرير: ثنائي إنجلترا يتنافس على موهبة أوزبكستان بعد تألقه في كأس العالم ساعة | في المونديال
غزل المحلة يعلن التعاقد مع محمد كوكو ساعة | الدوري المصري
تقرير: ليل يصدم أرسنال ومانشستر يونايتد بشأن سعر بوعدي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - مصر (1) 4-2 (1) أستراليا.. إلى دور الــــــــــــــــــــــــــــ 16 2 كأس العالم - مصر ضد الأرجنتين.. جميع مواعيد مباريات دور الـ16 3 كأس العالم - إبراهيم حسن يوضح حقيقة أزمة هيثم حسن.. موقف صلاح والمصابين 4 تشكيل كأس العالم - صلاح أساسي مع منتخب مصر ضد أستراليا.. وكريم حافظ ظهير أيسر