كأس العالم - بعد طرده ضد البوسنة.. فيفا تلغي إيقاف فولارين بالوجون

أصبح فولارين بالوجون متاحًا للمشاركة مع منتخب الولايات المتحدة أمام بلجيكا في دور الـ16 من كأس العالم 2026، بعدما قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف تنفيذ عقوبة إيقافه لمباراة واحدة.

فولارين بالوجون النادي : موناكو أمريكا

ويستعد منتخب أمريكا لمواجهة بلجيكا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026.

وكان بالوجون قد تعرض للطرد المباشر خلال مواجهة البوسنة والهرسك، بسبب تدخل على طارق موهاريموفيتش، وهي العقوبة التي تستوجب تلقائيًا الإيقاف لمباراة واحدة وفقًا للوائح البطولة.

لكن فيفا أعلن إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة عام على سبيل الاختبار، ما يعني أن المهاجم سيكون مؤهلًا للمشاركة أمام بلجيكا.

وأوضح فيفا في بيانه أن بالوجون عوقب بالإيقاف مباراة واحدة لمخالفته المادتين 14 و66 من لائحة الانضباط، لكن تنفيذ العقوبة تم تعليقه لمدة عام.

وأضاف البيان أنه إذا ارتكب اللاعب مخالفة أخرى مماثلة من حيث الطبيعة والخطورة خلال فترة الاختبار، فسيتم تفعيل عقوبة الإيقاف، إلى جانب أي عقوبة جديدة قد تُفرض عليه.

واستندت فيفا للمادة 27 من لائحة الانضباط والتي تنص على أن الهيئة القضائية تمتلك صلاحية تعليق تنفيذ العقوبة كليًا أو جزئيًا، مع إمكانية إعادة تفعيلها في حال تكرار مخالفة مشابهة خلال فترة الاختبار.

وسبق أن استفاد كريستيانو رونالدو من الإجراء نفسه، بعدما علق فيفا تنفيذ آخر مباراتين من عقوبة إيقافه ثلاث مباريات لمدة عام.

وكان قرار طرد بالوجون قد أثار جدلًا واسعًا، إذ رأى المدير الفني للولايات المتحدة ماوريسيو بوكيتينو أن التدخل لم يستحق البطاقة الحمراء، فيما وصف كريستيان بوليسيتش القرار بأنه "قاسٍ للغاية".

وسجل بالوجون هدفين في المباراة الافتتاحية أمام باراجواي، كما هز الشباك أمام البوسنة والهرسك، ونجح في المساهمة بهدف واحد على الأقل في كل مباراة خاضها بكأس العالم حتى الآن.