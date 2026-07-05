كرة سلة – منتخب مصر يهزم أوغندا ويتأهل للتصفيات النهائية لكأس العالم

حقق منتخب مصر لكرة السلة، الفوز على نظيره منتخب أوغندا، اليوم الأحد في الجولة الثالثة من تصفيات النافذة الثالثة، لكأس العالم 2027، والتي تقام في دولة أنجولا في الفترة من 1 إلى 5 يوليو الجاري.

ونجح الفراعنة في تحقيق الفوز بنتيجة 77-70، في المباراة التي امتدت لوقت إضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 67-67.

كان قد ضمن منتخب مصر التأهل إلى الدور الثاني من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2027، بعد الفوز على بطل أفريقيا المنتخب الأنجولي في الجولة الثانية.

وسيتأهل منتخب مصر في المركز الثاني في حالة فوز مالي على أنجولا في المباراة التي تقام بعد قليل.

وفي حالة فوز أنجولا على مالي سيتأهل منتخب مصر في المركز الثالث.

ويترأس بعثة المنتخب في أنجولا طارق السعيد، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، فيما يقود المنتخب فنيًا الإسباني أوجستي بوش، الذي أعلن قائمة اللاعبين المشاركة في التصفيات، وتضم كلً من: عمرو الجندي، عاصم مرعي، عمر طارق، أنس أسامة، إيهاب أمين، محمد طه، بيبو زهران، آدم موسى، إسماعيل مسعود، خالد عبدالناصر، ياسين شيخو، وحمد فتحي.

ويضم الجهاز الفني والإداري للمنتخب: أوجستي بوش مديرًا فنيًا، ألفريد بوش مدربًا، وائل بدر مدربًا، رامي جنيدي مدربًا، إسلام جمعة طبيبًا، أحمد فايق مخططًا للأحمال، عبدالرحمن الجلاد محللًا للأداء، علي موسى أخصائيًا للاستشفاء، وسامح صلاح مديرًا إداريًا.