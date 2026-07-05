كأس العالم - إلغاء مران منتخب مصر في أتلانتا بسبب عاصفة رعدية

الأحد، 05 يوليه 2026 - 19:52

كتب : محمد جمال

هدف إمام عاشور - مصر - أستراليا

توقف مران منتخب مصر في أتلانتا بسبب عاصفة رعدية، وذلك استعدادا لمواجهة الأرجنتين.

وعلم FilGoal.com أن المران توقف بسبب العاصفة، دون الكشف عن مصير التدريبات من الاستكمال في الوقت الحالي.

وقرر حسام حسن إلغاء مران منتخب مصر مع استكمال التدريبات في الجيم استعدادا لمواجهة الأرجنتين.

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وأعلن اتحاد كرة القدم المصري إلغاء المران بعدما استمر لأقل من ساعة.

وكان منتخب الأرجنتين أيضا ألغى مرانه أمس السبت في أتلانتا بسبب عاصفة رعدية.

واكتفى التانجو بأداء التدريبات في صالم الجيمانزيوم.

ويلعب منتخب مصر ضد الأرجنتين في دور الـ16 وتقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان منتخب الأرجنتين فاز على كاب فيردي 3-2 في دور الـ32 بعد وصول المباراة للوقت الإضافي.

وفاز منتخب مصر على أستراليا بركلات الترجيح في دور الـ32 لكأس العالم، ليتأهل لأول مرة إلى دور الـ16 من البطولة.

وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1.

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