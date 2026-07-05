رغم التفاوض مع معتمد جمال.. سامي الطرابلسي مدربا للشرطة العراقي

الأحد، 05 يوليه 2026 - 19:48

كتب : FilGoal

سامي طرابلسي - تونس

أعلن نادي الشرطة العراقي تعيين سامي الطرابلسي مدربا للفريق.

ويأتي تعيين الطرابلسي كمدرب للفريق رغم وجود مفاوضات سابقة مع معتمد جمال مدرب الزمالك.

تجربة الطرابلسي الأخيرة كانت برفقة منتخب تونس ورحل عقب خروج الفريق من بطولة كأس أمم إفريقيا.

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تولي الطرابلسي تدريب الشرطة العراقي قد يفتح الباب أمام استمرار معتمد جمال في قيادة الأبيض خلال الموسم المقبل.

ويتواجد معتمد جمال في تركيا حاليا لقضاء إجازة أسرية عقب التتويج بلقب الدوري المصري مع الزمالك.

وفي الولاية الثانية مع الزمالك انتصر الأبيض تحت قيادة معتمد في 16 مباراة وخسر 7 وتعادل في 4 ووصل لنهائي الكونفدرالية وتوج بلقب الدوري.

وأنهى الشرطة موسم 2025-26 من الدوري العراقي برصيد 82 نقطة في المركز الثاني خلف القوة الجوية.

ويشارك الشرطة الموسم المقبل في دوري أبطال آسيا 2.

وسبق أن درب مؤمن سليمان الشرطة العراقي وتوج بلقب الدوري 3 مرات وكأس العراق مرة وحيدة وكأس السوبر العراقي مرة وحيدة.

معتمد جمال الشرطة العراقي سامي الطرابلسي
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