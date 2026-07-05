تقرير: ثنائي إنجلترا يتنافس على موهبة أوزبكستان بعد تألقه في كأس العالم

دخل ناديا ولفرهامبتون ووست هام يونايتد في سباق التعاقد مع الظهير الأيمن الأوزبكي الشاب بخروز كريموف لاعب نادي سرخان ترمذ، بعد المستوى الذي قدمه مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

ويستعد الفريقان، اللذان هبطا إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، لخوض موسم في التشامبيونشيب بهدف العودة السريعة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ولفرهامبتون قد دعم صفوفه بالتعاقد مع كيران تريبيير وراؤول خيمينيز، بينما يمتلك وست هام سيولة مالية بعد بيع ماتيوس فيرنانديز إلى توتنام.

وبحسب موقع سبورتس مول، فإن الناديين يراقبان كريموف، الذي خطف الأنظار في كأس العالم رغم أنه لم يتجاوز 18 عامًا.

وخاض الظهير الأيمن أربع مباريات دولية مع منتخب أوزبكستان، منها مباراتان أساسيتان في المونديال، حيث لعب 90 دقيقة كاملة أمام كولومبيا والبرتغال في مركز الظهير والجناح الأيمن، قبل أن يغيب عن المباراة الأخيرة أمام الكونغو الديمقراطية.

وعلى مستوى الأندية، سجل كريموف ثلاثة أهداف خلال 25 مباراة بقميص سورخون ترميز، الذي يحتل المركز الـ12 في الدوري الأوزبكي، بينما يتبقى في عقده أقل من 18 شهرًا، وهو ما قد يدفع ناديه لدراسة العروض المقبلة بعد ارتفاع أسهم اللاعب.

وكان ولفرهامبتون قد تعاقد قبل عامين مع موهبة مشابهة هي بيدرو ليما، الذي يُنتظر أن يكون البديل الأول لت تريبيير خلال الموسم الجديد، ما يثير التساؤلات حول حاجة الفريق للتعاقد مع ظهير أيمن جديد.

في المقابل، يضم وست هام الثنائي آرون وان-بيساكا وكايل ووكر-بيترز في هذا المركز، لكن تقارير تشير إلى احتمال رحيل أحدهما هذا الصيف، وهو ما قد يفتح الباب أمام التعاقد مع كريموف.

ويرى الناديان أن اللاعب يمتلك مقومات التطور ليصبح عنصرًا مهمًا على مستوى النادي والمنتخب، مع الحرص على ضمان استمراره في المشاركة بانتظام خلال المرحلة المقبلة من مسيرته.