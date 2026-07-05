تقرير: ليل يصدم أرسنال ومانشستر يونايتد بشأن سعر بوعدي

تلقى أرسنال ومانشستر يونايتد ضربة قوية في سباق التعاقد مع لاعب الوسط المغربي الشاب أيوب بوعدي، بعدما ألمح رئيس نادي ليل الفرنسي إلى أن قيمة اللاعب قد تتجاوز حاجز 100 مليون جنيه إسترليني.

وخطف بوعدي، البالغ من العمر 18 عامًا، الأنظار خلال كأس العالم 2026، بعدما لعب دورًا بارزًا في تأهل المغرب إلى ربع النهائي، وشارك أساسيًا في أربع مباريات، من بينها الفوز 3-0 على كندا في دور الـ16.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى استعداد ليل لبيع اللاعب مقابل نحو 69 مليون جنيه إسترليني، لكن ارتفاع أسعار لاعبي الوسط في سوق الانتقالات غيّر موقف النادي الفرنسي.

ويأتي ذلك بعد انتقال إليوت أندرسون إلى مانشستر سيتي مقابل 116 مليون جنيه إسترليني، واقتراب ساندرو تونالي من الانتقال إلى توتنام في صفقة تتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني.

وقال أوليفييه ليتانج، رئيس ليل، في تصريحات نقلتها صحيفة ستاندرد: "عندما أرى إليوت أندرسون ينتقل إلى مانشستر سيتي مقابل 116 مليون جنيه إسترليني، وساندرو تونالي إلى توتنام مقابل 100 مليون، رغم أنهما لا يملكان هامش التطور الذي يمتلكه أيوب بوعدي بسبب إمكانياته الفريدة، فأنا لدي رقم محدد في ذهني، وسنرى ما سيحدث".

ويرتبط بوعدي بعقد مع ليل حتى صيف 2029، بعدما جدد عقده في ديسمبر الماضي، وهو ما يمنح النادي الفرنسي أفضلية كبيرة في المفاوضات، دون أي ضغوط لبيعه.

وكان اللاعب قد دخل تاريخ ليل في عام 2023 عندما أصبح أصغر لاعب يشارك في مباراة رسمية مع الفريق الأول بعمر 16 عامًا، كما حطم لاحقًا الرقم القياسي الذي كان يحمله إيدين هازارد كأصغر لاعب يصل إلى 50 مباراة في الدوري الفرنسي بقميص النادي.

وخاض الدولي المغربي، الذي سبق له تمثيل منتخبات فرنسا السنية، 96 مباراة بقميص ليل في جميع المسابقات، صنع خلالها أربعة أهداف، بينما تلقى تسعة إنذارات وبطاقتين حمراوين خلال موسم 2025-2026.

ورغم اهتمام أرسنال ومانشستر يونايتد بضمه، فإن مطالبة ليل بمبلغ يتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني قد تعقد الصفقة، خاصة بالنسبة لأرسنال الذي يركز أيضًا على تدعيم مركز الجناح الأيسر والظهير الأيمن، في حين قد يجد مانشستر يونايتد نفسه أكثر استعدادًا للاستثمار في اللاعب إذا اعتبره عنصرًا أساسيًا لمستقبل خط الوسط.