كأس العالم - تعرف على ألوان قمصان مباراة مصر ضد الأرجنتين

الأحد، 05 يوليه 2026 - 18:54

كتب : FilGoal

منتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم ألوان قميص مباراة مصر ضد الأرجنتين.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الأرجنتين يوم الثلاثاء المقبل في دور الـ 16 من كأس العالم 2026.

وتقام المباراة على ملعب أتلانتا في تمام الساعة السابعة مساء.

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وأشار الاتحاد إلى أن مصر ستخوض المباراة بالقميص الأحمر التقليدي، وبالشورت والجوارب السوداء.

بينما سيرتدي منتخب الأرجنتين الزي التقليدي باللون الأبيض والسماوي.

وكانت مصر قد فازت على أستراليا في دور الـ 32 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

بينما فازت الأرجنتين على كاب فيردي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتشارك مصر في دور الـ 16 من كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها.

مصر الأرجنتين كأس العالم 2026
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