متحف كأس العالم – حذاء جوست فونتين لصاحب أكبر عدد من الأهداف في نسخة واحدة

لم يتمكن أي لاعب حتى الآن من تسجيل 13 هدفا في نسخة واحدة من كأس العالم، سوى نجم فرنسا السابق جوست فونتين.

جوست فونتين الذي سجل 13 هدفا في نسخة مونديال 1958 يمتلك الرقم القياسي من الأهداف في بطولة واحدة.

ولذلك سميت جائزة الحذاء الذهبي لهداف كأس العالم باسمه.

ويقام كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

متحف كأس العالم تستطيع أن تتجول داخله وتشاهد العديد من مقتنيات كأس العالم وتقرأ عنها بعض المعلومات.

للتجول في متحف كأس العالم مع FilGoal.com بتقنية البانورامااضغط هنا