السد القطري يعلن اسم خليفة مانشيني

الأحد، 05 يوليه 2026 - 17:18

كتب : FilGoal

رازفان لوتشيسكو - دوري أبطال آسيا

أعلن نادي السد القطري تعيين الروماني رزفان لوتشيسكو كمدير فني للفريق.

ووقع لوتشيسكو بطل دوري أبطال آسيا مع الهلال السعودي في 2019 على عقد يربطه بالسد لمدة موسمين قادمين.

وتعاقد السد مع لوتشيسكو بعد إنهاء المدرب لعقده بالتراضي مع باوك اليوناني.

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وكشف السد القطري عن اسم المدرب مع بداية انطلاق معسكر الإعداد للموسم الجديد.

لوتشيسكو الذي درب الهلال السعودي من قبل، سيخلف روبرتو مانشيني في منصب المدير الفني للسد.

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قبل أسابيع، أعلن نادي السد القطري رحيل الإيطالي روبيرتو مانشيني من تدريب الفريق بشكل رسمي.

ووجه السد القطري الشكر للمدرب الإيطالي قائلا: "وقت قصير لكنه ثمين مليء بالذكريات الرائعة، شكرا مانشيني ونأمل أن تستمر القصة يوما ما، كل التوفيق لك في تحديك القادم ونأمل أن نراك قريبا، إلى اللقاء".

وقاد مانشيني السد للتتويج بالدوري القطري للمرة 19 في تاريخه.

وتولى مانشيني تدريب السد بعد تجربة غير موفقة مع المنتخب السعودي.

وتوج السد بلقب الدوري القطري بعد منافسة شرسة مع الشمال الذي يضم بين صفوفه أكرم توفيق.

وارتبط اسم مانشيني بالعودة لتدريب منتخب إيطاليا في الفترة المقبلة، وذلك بعد الفشل في التأهل لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

السد رازفان لوتشيسكو
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