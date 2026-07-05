كأس العالم - استقبال شعبي حاشد لمنتخب كاب فيردي بعد العودة

الأحد، 05 يوليه 2026 - 16:49

كتب : FilGoal

ديري دوارتي - كاب فيردي ضد الأرجنتين

احتشدت جماهير كاب فيردي لاستقبال منتخب بلادها بحفاوة بالغة لدى عودته إلى أرض الوطن يوم الأحد، بعد توديع كأس العالم.

وودع منتخب كاب فيردي كأس العالم من دور الـ 32 بعد الخسارة من الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتحركت بعثة منتخب كاب فيردي من المطار إلى شوارع البلاد وسط استقبال شعبي حاشد.

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وكان المنتخب الذي تأهل إلى كأس العالم لأول مرة قد عبر مرحلة المجموعات واحتل وصافة مجموعته التي ضمت إسبانيا والسعودية وأوروجواي.

وتأهل لدور الـ32 لكنه اصطدم بحامل لقب البطولة، المنتخب الأرجنتيني.

منتخب الأرجنتين واجه صعوبة كبيرة خلال اللقاء الذي امتد للأوقات الإضافية وكان قريبا من ركلات الترجيح، لكنه فاز 3-2.

وتلتقي الأرجنتين مع مصر في دور الـ 16 يوم الثلاثاء المقبل والموافق 7 يوليو في تمام السابعة مساء.

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