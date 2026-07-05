كأس العالم - المغرب يستعيد ديوب وشادي رياض أمام فرنسا.. وشكوك حول صيباري

الأحد، 05 يوليه 2026 - 15:46

كتب : FilGoal

إسماعيل صيباري

تترقب الجماهير المغربية موقف عدة لاعبين قبل مواجهة فرنسا المرتقبة في ربع نهائي كأس العالم.

وتأهل المغرب لملاقاة فرنسا في ربع نهائي كأس العالم يوم الخميس المقبل.

وذكرت جريدة المنتخب المغربية أن إسماعيل صيباري يعاني من انزعاج خفيف على مستوى العضلة الخلفية للفخذ.

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وأضاف التقرير أن صيباري سيخضع لفحوصات طبية دقيقة من أجل الوقوف على طبيعة الإصابة وتحديد مدى جاهزيته للمشاركة في المباراة المقبلة أمام المنتخب الفرنسي.

في المقابل، تلقى الجهاز الفني للمغرب أخبارا مطمئنة بخصوص المدافع عيسى ديوب، بعدما أكدت الفحوصات أن خروجه أمام كندا كان بسبب تشنجات عضلية ناجمة عن المجهود البدني، دون تسجيل أي إصابة قد تبعده عن المواجهة المقبلة.

كما تقترب صفوف المنتخب المغربي من استعادة خدمات المدافع شادي رياض، الذي غاب عن مباراة كندا لعدم اكتمال جاهزيته البدنية.

وتؤكد المؤشرات أن اللاعب بات قريبًا من العودة إلى التشكيلة الأساسية.

وتفوق منتخب المغرب على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة ليتأهل لربع النهائي.

بينما انتصر المنتخب الفرنسي على منتخب باراجواي بهدف دون مقابل.

إسماعيل صيباري عيسى ديوب شادي رياض المغرب
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