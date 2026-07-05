كأس العالم - مدافع أستراليا يتحدث بعد إهدار ركلة الترجيح أمام مصر

الأحد، 05 يوليه 2026 - 15:34

كتب : FilGoal

رامي ربيعة - مصر - أستراليا

تحدث لوكاس هارنجتون مدافع أستراليا الذي أهدر ركلة ترجيح أمام مصر عن توديع منتخب بلاده لكأس العالم 2026 على يد الفراعنة.

وتأهل منتخب مصر إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 على حساب أستراليا بركلات الترجيح.

وقال هارنجتون عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "بذلنا كل ما لدينا. ممتن لكوني جزءًا من هذه المجموعة المميزة، سنعود".

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وأضاف "شكرا لأستراليا على الدعم كما هو الحال دائمًا، لحظات لن أنساها أبدًا".

وأهدر هارينجتون الركلة الرابعة لـ أستراليا التي سددها في العارضة العلوية لـ مصطفى شوبير.

بعدها سجل حسام عبد المجيد ركلة الجزاء الرابعة لمصر والتي أعلنت تأهل الفراعنة لثمن النهائي.

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موعد مباراة مصر المقبلة في كأس العالم

مصر ضد الأرجنتين

الثلاثاء 7 يوليو 2026.

وتقام المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت ماكس 1،2،3،4.

بتعليق علي محمد علي.

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مصر أستراليا لوكاس هارنجتون
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