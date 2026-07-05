كأس العالم - خيمينيز: أريد زيادة أهدافي أمام بيكفورد وسنقاتل للفوز

الأحد، 05 يوليه 2026 - 15:22

كتب : FilGoal

راؤول خيمينيز - المكسيك

أبدى راؤول خيمينيز مهاجم منتخب المكسيك ثقته قبل مواجهة إنجلترا، مؤكدًا رغبته في مواصلة التسجيل أمام حارسها جوردان بيكفورد وبلوغ الدور ربع النهائي.

ويستعد منتخب المكسيك لمواجهة إنجلترا في دور الـ16 من منافسات كأس العالم.

وقال خيمينيز عبر شبكة سكاي سبورت عن أهدافه في جوردان بيكفورد حارس إنجلترا: "أرغب في مواصلة زيادة عدد أهدافي ضد جوردان بيكفورد حارس إنجلترا، ستكون مباراة إنجلترا الأولى لي أمامهم سأعمل بجد، وأجعل الأمور صعبة على الدفاع، ونفعل كل ما يلزم من أجل الفوز بالمباراة، نحتاج إلى كل هدف يمكننا تسجيله".

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وواصل "نحن نلعب في أكبر بطولة ونريد أن نقدم أفضل ما لدينا، وإذا تمكن الجميع من تقديم أفضل مباراة في حياتهم، فسيكون ذلك رائعا وسنعمل على الوصول بعيدا في كأس العالم".

وتأهل منتخب المكسيك إلى دور الـ16 بعد تخطي عقبة منتخب الإكوادور بهدفين مقابل لا شيء سجل كان لخيمينيز هدفا منهم، فيما تأهل منتخب إنجلترا بعد تخطي عقبة الكونغو الديموقراطية بهدفين مقابل هدف.

راؤول خيمينيز منتخب المكسيك كأس العالم
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