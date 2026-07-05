الأهلي يقدم عموتة لوسائل الإعلام ظهر الاثنين

الأحد، 05 يوليه 2026 - 14:58

كتب : FilGoal

الحسين عموتة

أعلن النادي الأهلي أنه سيقدم الحسين عموتة مدرب الفريق الجديد لوسائل الإعلام يوم الاثنين.

قبل أيام، أعلن الأهلي تعاقده مع عموتة بشكل رسمي لمدة موسمين.

وأفاد الأهلي عبر موقعه: "يعقد النادي مؤتمرًا صحفيًا في الواحدة ظهر الاثنين، بمقر الجزيرة، وذلك للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع المدير الفني الجديد المغربي الحسين عموتة".

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ويحضر المؤتمر وائل جمعة مدير الكرة، والذي سوف يقوم بتقديم المدير الفني لوسائل الإعلام والتحدث عن خطة الأهلي للموسم الجديد.

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وأشارت تقارير إلى أن عموتة سيتقاضى مع طاقمه المساعد كاملا 220 ألف دولار شهريا من الأهلي، وأن الطاقم يتكون من مساعد مدرب أول من جنسية مغربية، مع مساعد مدرب ثان يحمل الجنسية البرتغالية، ومعد بدني برازيلي ومحلل فيديو فرنسي.

وكان مصدر من الأهلي قال لـFilGoal.com في وقت سابق أن المدرب المغربي سيجلب برفقته 4 أفراد بالجهاز الفني، ولكن الراتب الإجمالي للجهاز 145 ألف دولار شهريا وليس 220 ألف دولار كما ذكر التقرير المغربي.

وحقق عموتة بطولة دوري أبطال إفريقيا مع الوداد على حساب الأهلي في 2017 بعد الفوز عليه 2-1 في مجموع المباراتين.

وفي الموسم ذاته توج مع الوداد ببطولة الدوري المغربي.

وتوج عموتة مع المغرب ببطولة أمم إفريقيا للمحليين في 2021.

وتمكن عموتة من حصد لقب الدوري القطري مع السد وأيضا مرتين كأس أمير قطر.

وفي تجربته الأخيرة الأخيرة مع الجزيرة، حصل عموتة على بطولة كأس الرابطة.

الأهلي الحسين عموتة
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