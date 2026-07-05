كأس العالم - فيفا ينفي تعرض حسام حسن لعقوبة بسبب علم فلسطين

فند الاتحاد الدولي لكرة القدم الأنباء المتداولة حول إمكانية تعرض حسام حسن مدرب منتخب مصر لعقوبة بسبب رفعه لعلم فلسطين.

ورفع حسام حسن علم فلسطين أثناء الاحتفالات بالتأهل لدور الـ16 من كأس العالم عقب الفوز على أستراليا بركلات الترجيح.

وأفاد فيفا في بيان لوكالة أسوشيتد برس تعليقا على الواقعة: "الأعلام التي تمثل جميع الاتحادات الأعضاء الـ211 في فيفا مسموح بها في بطولات فيفا، كما يُرحب بالمشجعين لرفعها وفقا للوائح الملاعب وضوابط السلوك داخل الملاعب أثناء بطولات فيفا".

اتحاد كرة القدم الفلسطيني هو أحد الاتحادات الأعضاء في فيفا.

وزعمت بعض التقارير إمكانية تعرض حسام حسن لعقوبة بسبب هذه الخطوة.

وقال العميد عقب اللقاء في تصريحات لشبكة beIN sports: "أهدي هذا الفوز إلى الشعب الفلسطيني الطيب الكريم، قلبي وروحي مع الفلسطينيين".

وأضاف "أشكرهم كثيرا على فرحتهم بنجاحاتنا، وأسأل الله أن ينصرهم ويرحم شهداءهم".

وتأهل منتخب مصر لملاقاة الأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر المقبلة في كأس العالم

مصر ضد الأرجنتين

الثلاثاء 7 يوليو 2026.

وتقام المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت ماكس 1،2،3،4.

بتعليق علي محمد علي.

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