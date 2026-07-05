اتحاد الكرة يوقع عقد مدرب برنامج تطوير الموهوبين في مصر

الأحد، 05 يوليه 2026 - 14:17

كتب : FilGoal

شعار اتحاد الكرة

وقع الاتحاد المصري لكرة القدم عقد تعيين مدرب المواهب بالاتحاد الدولي لكرة القدم لقيادة برنامج تطوير اللاعبين الموهوبين مواليد 2011.

وأوضح اتحاد الكرة في بيان أنه في إطار مشروع FIFA Talent Development Scheme (TDS)، استقبل الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الأحد، داريل ويلارد، الذي عيّنه آرسين فينجر، مدير تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، للعمل مدربًا للمواهب بفيفا.

وذلك لقيادة برنامج تطوير اللاعبين الموهوبين في مصر، مواليد 2011.

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وشهد اللقاء توقيع عقد تعيين داريل ويلارد لقيادة برنامج تطوير اللاعبين الموهوبين في مصر، ضمن مشروع المواهب، حيث وقّع العقد عن الاتحاد المصري لكرة القدم، مصطفى عزام الأمين العام.

وذلك بحضور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على مشروع تطوير المواهب، وأنتونى بافوي، ممثل فيفا.

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ويتواجد باقي أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة في الولايات المتحدة مع منتخب مصر الذي يشارك في كأس العالم 2026.

كما تضمن اللقاء مناقشة الخطط الفنية وآليات تنفيذ المرحلة المقبلة من المشروع، بما يضمن تطبيق منهجية فيفا في اكتشاف ورعاية وتطوير المواهب، وفقًا لأحدث المعايير.

اتحاد الكرة
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