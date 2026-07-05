كأس العالم - سكاي: كلوب يقترب من تدريب ألمانيا.. واجتماع حاسم في نيويورك

كشفت شبكة سكاي سبورت ألمانيا عن تطورات جديدة في ملف تولي يورجن كلوب قيادة منتخب ألمانيا، مع دخول المفاوضات مرحلة متقدمة بين الاتحاد الألماني وشركة ريد بول.

وقدم جوليان ناجلسمان استقالته من منصبه، بعد خروج مانشافت من كأس العالم في دور الـ32 بركلات الترجيح أمام باراجواي.

وبحسب التقرير جرى أول اتصال هاتفي أمس السبت بين رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم بيرند نويندورف ومسؤولي ريد بول بخصوص وضع كلوب، على أن تُستكمل المحادثات اليوم الأحد.

ومن المنتظر عقد أول اجتماع مباشر الأسبوع المقبل في نيويورك، يجمع وفدا من الاتحاد الألماني بكلوب ووكيله مارك كوسيكي، مع توقع حضور نويندورف وهانس يواخيم فاتسكه، إلى جانب احتمال مشاركة ممثلين كبار عن ريد بول.

وأوضح التقرير أنه لا يوجد اتفاق نهائي حتى الآن بشأن خروج كلوب من ريد بول، إذ ما تزال المفاوضات مستمرة ومن المرجح أن تمتد لعدة أيام، في ظل مطالبة مساهمي ريد بول بتعويض مالي.

وفي السياق نفسه، أكد كلوب بنفسه رغبته في تولي تدريب منتخب ألمانيا، مشددا على أنه سيحدث خلال الفترة المقبلة.

ويبعتد يورجن كلوب عن التدريب منذ صيف 2024 بعد رحيله عن ليفربول ويبحث عن العودة من جديد وذلك من بوابة منتخب ألمانيا.