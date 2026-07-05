كأس العالم - بيدري: مباراة البرتغال معقدة.. ومواجهة ميسي في النهائي حلم كبير

شدد بيدري لاعب منتخب إسبانيا على أن بطولة كأس العالم الحالية تُعد من أصعب النسخ وأكثرها تقاربا، مشيرا إلى أن الترشيحات المسبقة لم تكن حاسمة داخل الملعب.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة البرتغال في إطار دور الـ16 الإثنين المقبل.

وقال بيدري في تصريحات لصحيفة آس الإسبانية: "كأس العالم بطولة صعبة للغاية ومتقاربة جدا، العديد من المنتخبات التي كانت تُصنف على الورق كمرشحة قوية وجدت نفسها متأخرة في المباريات، سواء عادت وحققت الفوز أو لا".

وواصل "المستوى كان مرتفعا جدا بشكل عام، وهذا واضح للجميع، ويجب أن أهنئ منتخب كاب فيردي، لقد قدموا بطولة رائعة ولم يخسروا أي مباراة في الوقت الأصلي".

وعن مواجهة البرتغال قال: "صحيح أننا نتحدث عن منتخبين كبيرين، كلاهما قادر على الفوز بكأس العالم، نحن من بين المرشحين، وهم قوة كبيرة، وأعتقد أنها ستكون مباراة صعبة جدا، بالطبع نريد التأهل بأي ثمن، لذا ستكون مباراة رائعة ومتقاربة للغاية".

وواصل "لم نشاهد نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام البرتغال من جديد لكننا سنحلله الآن مع المدرب والمحللين، سننظر إلى ما يجب تصحيحه، وما تحسن، وما لا يزال بحاجة إلى تحسين، هناك دائمًا أشياء يمكن تطويرها، ويجب أن نتذكر أننا خسرنا ذلك النهائي، نريد تصحيح الأمر في كأس العالم".

وأردف "فيتينيا لاعب من الطراز العالمي، خاصة بالكرة، وطريقته في التحكم بإيقاع اللعب، في كل مرة واجهته تفاجأت بكمية الجري التي يقوم بها، لا يتوقف أبدا، دائما يجد الزميل الحر بتمريراته، وهو بالفعل لاعب من أعلى مستوى، إنه من أفضل لاعبي الوسط في العالم".

وعن الرسالة التي يوجهها لجمهور إسبانيا قال: "ثقوا بنا، مع كل دور نتأهل له سنصبح أقوى، الثقة داخل الفريق مذهلة".

وأتم حديثه عن نهائي محتمل أمام ليونيل ميسي قائد الأرجنتين وقال: "اللعب في نهائي كأس العالم أمام ميسي سيكون حلما لا يُصدق، لأنه يعني أننا بلغنا النهائي، أستمتع بمشاهدته، وما يفعله في هذا العمر لا يقدر عليه إلا لاعب بجودته، بالنسبة لي، هو أعظم لاعب في التاريخ".

وتأهل منتخب إسبانيا في صدارة المجموعة الثامنة والتي ضمت "كاب فيردي، وأوروجواي، والسعودية"، وانتصر المنتخب الإسباني في دور الـ32 على النمسا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.