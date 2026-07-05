كأس العالم - الصفقة الرابعة هذا الصيف.. ريال مدريد يضم دومفريس

الأحد، 05 يوليه 2026 - 13:21

كتب : FilGoal

دينزل دومفريس - هولندا × أمريكا

أعلن نادي ريال مدريد يوم الأحد ضم الهولندي دنزيل دومفريس قادما من إنتر.

ووقع دومفريس على عقد يربطه بالفريق الملكي حتى صيف 2030.

وفعل ريال مدريد الشرط الجزائي في عقد اللاعب الهولندي والذي يبلغ 20 مليون يورو.

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الصفقة هي الرابعة لريال مدريد هذا الصيف، بعد تعيين جوزيه مورينيو كمدير فني للفريق.

بعد إبراهيما كوناتي وبرناردو سيلفا ومارك كوكوريا.

وانضم كوناتي وبرناردو سيلفا للفريق الملكي في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقدهما مع ليفربول ومانشستر سيتي.

فيما انضم كوكوريا بمقابل ضخم لناديه تشيلسي.

وشارك دومفريس مع منتخب هولندا في كأس العالم 2026 لكنه خرج من دور الـ32 على يد المغرب.

وبدأ الدولي الهولندي مسيرته مع نادي سبارتا روتردام، قبل الانتقال إلى هيرنفين، ثم أيندهوفن.

وانضم دومفريس إلى إنتر في صيف 2021 قادما من أيندهوفن.

وشارك دومفريس مع إنتر في 207 مباريات، وسجل 27 هدفا.

وتوج الظهير الهولندي بـ 8 بطولات مع إنتر بواقع بطولتين للدوري، و3 بطولات للكأس، و3 بطولات للسوبر الإيطالي.

ريال مدريد دنزيل دومفريس إنتر
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