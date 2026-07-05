الغرافة يعلن رحيل خوسيلو

الأحد، 05 يوليه 2026 - 12:48

كتب : FilGoal

خوسيلو

أعلن نادي الغرافة القطري رحيل مهاجمه الإسباني خوسيلو عن صفوف الفريق، بعد نهاية مشواره مع النادي.

خوسيلو

النادي : الغرافة

الغرافة

وانضم خوسيلو إلى الفريق القطري صيف 2024 قادما من ريال مدريد.

وخاض خوسيلو بقميص الغرافة 58 مباراة في مختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 28 هدفًا، وصناعة 5 آخرين، ليكون أحد العناصر المؤثرة هجوميا خلال فترة تواجده مع الفريق.

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وأسهم المهاجم الإسباني في تحقيق الغرافة لقب كأس أمير دولة قطر في مناسبتين، ليترك بصمة واضحة قبل إسدال الستار على رحلته مع الفريق.

وأعلن النادي القطري أيضا رحيل العديد من الأسماء مثل: "أحمد الجانحي، وماتياس نورمان، وكلود امين".

ومن المنتظر أن يكشف النادي خلال الفترة المقبلة عن خطته لتعويض رحيل خوسيلو، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وينتظر الجميع معرفة وجهة خوسيلو المقبلة في كرة القدم بعد نهاية مشواره مع الغرافة في الدوري القطري.

الغرافة القطري خوسيلو
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